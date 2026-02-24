Antoinette Rijpma-de Jong kwam met een gouden en zilveren plak terug van de Olympische Spelen in Milaan. De Nederlandse topschaatsster en haar man Coen Rijpma gingen viraal toen hij volledig uit zijn dak ging na haar gouden dag. De gecombineerde achternaam zorgde eerder al voor hilariteit en nu ze als olympisch kampioene terug in Nederland is, kan de reclamestem van presentator Frank Evenblij weer uit de kast getoverd worden voor een nieuwe kaasreclame.

Evenblij, bekend van onder meer RTl Tonight en Bureau Sport, vond eerder al dat de naam van Rijpma-de Jong uitermate geschikt klonk voor een kaassoort. De schaatsster zelf kon er rond het OKT eind december zelf ook smakelijk om lachen en ontkomt er door haar succesvolle Olympische Spelen niet aan om weer een nieuwe reclame-uiting te krijgen uit de koker van Evenblij. Hij steekt weer van wal in de Bureau Sport-podcast.

'Jonge kaas met een gouden smaak'

"We moeten echt even stilstaan bij de gouden medaille van onze favoriete kaas", geeft copresentator Erik Dijksta de voorzet. Evenblij heeft een inzending gekregen van een luisteraar met een passende tekst, die volgens Rijpma-de Jong zelf niet helemaal klopt. "Rijpma-de Jong, een jonge kaas met een gouden smaak. Het geheim zit 'm in het rijpen van de kaas, waardoor zij op haar derde Spelen perfect op smaak is", zegt hij in een opgezette voice-overstem.

'Dat het toch ook smerig klinkt'

"Rijpma-de Jong, een kaas die een gouden plak verdient", sluit hij af met een mooie grap. Dijkstra moet er keihard om lachen en vindt er het zijne van. "Knap dat jij ook een kaas... dat het toch ook smerig klinkt", doelt hij op de stem van Evenblij. Rijpma-de Jong reageert op het fragment op Instagram met een hartje, om aan te geven dat ze het wederom leuk vindt, maar geeft er ook commentaar bij. Het waren namelijk haar vierde Spelen en niet haar derde, zoals de tekst deed vermoeden.

Succesvolle Olympische Spelen

Rijpma-de Jong won op de Winterspelen in Milaan zilver met de ploegenachtervolging vrouwen en individueel goud op de 1500 meter. Doordat wereldkampioene Joy Beune niet meedeed omdat ze zich via het OKT niet plaatste, lagen er kansen voor meerdere vrouwen. Rijpma-de Jong maakte daar dankbaar gebruik van en pakte met 0,06 seconde verschil het goud. Op eerdere Spelen had ze al weleens zilver en brons gewonnen. Dinsdag wordt ze gehuldigd.