Het schaatsseizoen zit er voor Jutta Leerdam op, maar dat betekent niet dat ze buiten beeld is. Na haar grootse Winterspelen met olympisch goud én zilver zorgde ze voor een bijzonder moment. Haar schaatspak leverde namelijk een gigantisch geldbedrag op, tot verbazing van Marianne Timmer.

De schaatslegende weet niet wat ze hoort als haar in Sportnieuws.nl Dromen van Goud het eindbedrag wordt verteld van de veiling. Leerdams pak ging voor 195.000 euro de deur uit. "Oh, dat is écht wel heel veel geld." Een flink deel daarvan gaat naar de schaatsclub waar Leerdam op jonge leeftijd begon met schaatsen.

Is Jake Paul de bieder?

Wie de gelukkige is die bijna twee ton over had voor Leerdams schaatspak, is niet bekend gemaakt. Presentator Aron Kleeven merkt grappend op dat Jake Paul misschien wel de gulle gever is. Dat idee zet Timmer aan het denken. "Dat zou wel heel lief zijn, als dat zo was. Dat hij het gunt aan de sportclub van Jutta, dat is wel een goed idee. Ik vind het geen raar idee wat jij zegt."

De bieder is vooralsnog anoniem, maar Timmer wil best de theorie dat Paul bijna twee ton betaalde in leven houden. "Het is ook echt een mooi gebaar. Jake Pauls uitstraling is wat robuust en bozig, maar als dat zo is..." Timmer zelf gaf tijdens haar carrière ook wel eens wat weg voor een goed doel. "Maar dat ging niet voor dit bedrag weg. Eigenlijk ben ik veel te goedkoop over de toonbank gegaan. Zonde he!"

Einde seizoen voor Jutta Leerdam

Leerdam komt dit schaatsjaar niet meer in actie. Na haar gouden Spelen besloot ze om de NK sprint en de WK sprint niet te rijden. Mogelijk komt ze überhaupt niet meer in actie, want zij en Paul hebben er geen geheim van gemaakt ooit een kinderwens te hebben.

In een nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl Dromen van Goud met Marianne Timmer blikken we terug op de NK sprint, waar Suzanne Schulting zich overtuigend plaatste voor de WK sprint. Ook Marrit Fledderus verzekerde zich van een ticket en neemt het plekje over van de afwezige Jutta Leerdam. Leerdam besloot na de Olympische Spelen haar seizoen te beëindigen — volgens Marianne zou dat zomaar eens een hint kunnen zijn richting het einde van haar schaatscarrière. Daarnaast kijken we uitgebreid vooruit naar de WK sprint en WK allround in Thialf.