Merel Conijn heeft haar nieuwe thuis gevonden. De 24-jarige Noord-Hollandse, die de afgelopen twee seizoenen uitkwam voor Team Albert Heijn Zaanlander, maakt de overstap naar het internationale Team Novus. Daar staat een coach met een bijzondere staat van dienst klaar én een zeer bijzondere trainingspartner.

Conijn reed de afgelopen twee seizoenen voor Team Albert Heijn Zaanlander onder leiding van Jillert Anema. Ze nam begin deze week al afscheid van die ploeg, maar hield haar volgende stap nog even voor zichzelf. Nu is duidelijk waar ze naartoe gaat. "Het is niet dat ik weg wilde bij Zaanlander", legt ze uit bij haar nieuwe ploeg. "Ik wilde gewoon heel graag samenwerken met Johan en de trainingsstaf van Novus."

Die Johan is Johan de Wit, de coach die na elf jaar in Azië de stap terug naar Nederland maakt. De Wit vierde in Japan grote successen met onder anderen de Japanse Miho Takagi en de Chinese schaatser Ning Zhongyan. Nu pakt hij de teugels op bij Novus, waar hij Conijn onder zijn hoede neemt. "Ik wilde graag verder in een internationaal project, maar dan wel dichter bij huis", vertelt De Wit.

Gouden trainingspartner

Conijn krijgt er bij Novus een opvallende trainingspartner bij. Ning Zhongyan, die in Milaan voor een van de grootste verrassingen van de Winterspelen zorgde door olympisch goud te pakken op de 1500 meter, ten koste van topfavoriet Jordan Stolz, sluit ook aan bij het team. De Chinees heeft een bijzondere band opgebouwd met De Wit en liet meermaals weten het liefst zijn hele carrière onder de Nederlander te willen trainen.

Team Novus telt dertien schaatsers uit maar liefst vijf verschillende landen. Naast Nederland, China en Japan rijden er ook twee Belgen en een Est voor de ploeg. Conijn is daarmee de enige Nederlandse vertegenwoordiger in het team, maar dat schrikt haar absoluut niet af.

Grote ambities

De lat ligt hoog bij de nieuwe ploeg. De Wit maakt geen geheim van zijn ambities. "We zijn een startende ploeg, maar ons niveau is mega hoog. Jullie kunnen erop rekenen dat we heel goed gaan rijden. The sky is the limit. We gaan proberen alles te winnen en records te breken." Conijn, die samen met De Wit de weg naar de Olympische Spelen van 2030 wil bewandelen, lijkt in de juiste omgeving te zijn beland. "Hier is alles mogelijk", klinkt ze ambitieus.

Scheurtjes

De samenwerking met Anema bij Team Zaanlander verliep niet altijd van een leien dakje. Tijdens de NK allround sprak Conijn openlijk haar onvrede uit over de wijze waarop de tickets voor de WK allround verdeeld werden. Deze werden al voor het NK vergeven aan Joy Beune, Marijke Groenewoud en Antoinette Rijpma-de Jong, waardoor er op de NK allround geen ticket meer te verdienen was.

Ondanks haar teleurstelling startte Conijn nog wel op de NK, maar trok zich na de 500 meter plotseling terug. Anema was daar bepaald niet over te spreken, zo liet hij weten in de media. De Edamse verklaarde later dat niet haar onvrede, maar haar gezondheid de reden zou zijn geweest dat ze zich terugtrok. Of die ruis uiteindelijk heeft bijgedragen aan haar keuze voor een nieuwe ploeg, blijft gissen maar bij Team Novus begint ze in ieder geval met frisse moed.

