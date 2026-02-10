Ver achter de gouden Jutta Leerdam en zilveren Femke Kok finishte de Tsjechische Nikola Zdrahalova als tiende op de 1000 meter. Haar hoogste notering ooit op de Olympische Winterspelen, maar toch zal ze op meer hebben gehoopt. Haar vriendin, het schaatsicoon Martina Sablikova, stak haar een hart onder de riem.

Voor Zdrahalova was het al een overwinning op zichzelf om op de Winterspelen te staan. Vanwege gezondheidsproblemen kapte ze drie jaar geleden met schaatsen, vorig jaar keerde ze pas terug. Dus mag de tiende plek er zeker wezen, wetende dat haar favoriete afstand (1500 meter) nog moet komen.

Bemoedigende woorden voor Zdrahalova

Zdrahalova werd aangemoedigd door Sablikova, die moest toekijken via de televisie. De 38-jarige schaatslegende is ziekjes, waardoor ze al de 3000 meter miste. De glimlach van haar vriendin na de race deed Sablikova goed. "Ik ben trots op je dat je het vandaag hebt 'gebroken'. En dankbaar voor die glimlach na de race, zo hoort het", deelde de 38-jarige op Instagram.

"Een olympische race is waar iedereen naar toe wil. Iedereen die hier is, is uitzonderlijk en zal zich voor de volle honderd procent inzetten. Soms lukt het misschien niet, maar dat hoort bij sport. Schaam je niet voor je resultaat, ik ben trots op jullie allemaal en vooral op jou. Ik ken jouw verhaal en petje af voor jou. Blijf lachen, meid, je verdient het zo erg", besloot Sablikova.

Vriendin Sablikova diep geraakt

Zdrahalova was ontroerd door de hartverwarmende woorden. "Wat er gebeurd is, doet nog steeds pijn, maar ik weet dat het zo moest zijn. Bedankt voor alle steun, voor alles wat je voor me doet, je maakt me sterker", bedankte Zdrahalova haar partner.

Verdere verloop Olympische Spelen

Zdrahalova en Sablikova komen later deze Spelen elkaar nog tegen op de 1500 meter (20 februari). Eerst rijdt de 38-jarige schaatslegende nog de 5000 meter (donderdag), mits ze hersteld is van haar ziekte.