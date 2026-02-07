Een hoop topschaatssters kwamen zaterdag op de 3000 meter in actie, maar één van hen ontbrak. De 38-jarige Martina Sablikova trok zich vlak voor de wedstrijd terug omdat ze behoorlijk ziek is. Een enorme domper, vond ook schaatsicoon Marianne Timmer.

"Er zijn geen woorden voor om uit te drukken hoe pijnlijk het voor mij is om aan te kondigen dat ik niet aan de 3000 meter ga beginnen", deelde Sablikova op de vroege zaterdagochtend het trieste nieuws. "De moeilijkste sportieve beslissing van mijn leven." De Tsjechische is bezig aan haar laatste weken als topsporter, maar de loopbaan dreigt nu dus als een nachtkaars uit te gaan.

"Als ze een keer gek zou doen, zou ze op het podium kunnen", denkt Timmer in Sportnieuws.nl Dromen van Goud. Helaas zat een zware griep haar dwars. "Dat is wel pijnlijk. Als je zo'n mooie carrière hebt dan wil je het ook graag afsluiten."

Prachtige carrière Martina Sablikova

Bij de Winterspelen van Vancouver in 2010 veroverde Sablikova het goud op de drie kilometer. Daarnaast was ze twee keer de beste op de olympische 5000 meter. De Tsjechische topschaatsster heeft daarnaast nog twee keer olympisch zilver en tweemaal brons. In Milaan is de inmiddels 38-jarige Sablikova al voor de zesde keer van de partij op een Olympische Winterspelen. Hopelijk is ze donderdag fit genoeg voor de 5000 meter.

Infectie door knullige fout

Timmer weet nog wel dat ze zelf een keer door fysieke problemen moest opgeven. Dat was op het wereldkampioen sprint in 2007, maar dat had een wat knullige reden. "Ik zou verhuizen, toen waren ze vergeten een dopje dicht te draaien. De hele kelder was ondergelopen. Alles moest hersteld worden, maar er waren allemaal stofdeeltjes. Omdat wij op de 1500 meter heel diep gaan, kreeg ik een luchtweginfectie omdat ik al die stofjes in mijn huis had."

De fysieke malheur was extra pijnlijk omdat er op het WK in het Noorse Hamar twintig vrouwen van het voetbalelftal van Timmers toenmalige man Henk Timmer aanwezig zouden zijn. Die zagen de topschaatsster vroegtijdig opgeven. "Ik kon niet afzeggen. Nou, na één 500 meter zei de fysio: 'Je lippen zien helemaal blauw, dit is geen goed idee'. Ik had een infectie op de luchtwegen."

Teleurstelling voor Nederland

Voor Nederland liep de 3000 meter uit op een zware teleurstelling. Regerend wereldkampioene Joy Beune kwam nog het dichtst in de buurt van het podium, maar eindigde als vierde. Marijke Groenewoud en Merel Conijn vervulden met respectievelijk een achtste en negende plek een figurantenrol.

