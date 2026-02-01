Martina Sablikova viert op de komende Winterspelen in Milaan haar afscheid van de schaatssport. De Tsjechische koningin van de lange afstanden doet dat op een bijzondere plek en met speciaal gezelschap. Haar vriendin Nikola Zdrahalova is er ook bij en na haar debuut in Turijn in 2006 is de cirkel rond in Milaan.

Sablikova en Zdrahalova zijn in Milaan aangekomen om aan hun Spelen te beginnen. De twee tonen zich intens verliefd aan de wereld bij de iconische olympische ringen. Woorden vanuit Tsjechië schieten tekort om Sablikova te bejubelen. 'De cirkel is rond. Symbolisch bij de olympische ringen en weer in Italië. Twintig jaar geleden deed ze in Turijn mee aan haar eerste olympische races en nu staat de teller alweer op zes. Ondertussen won ze 35 WK-medailles en zeven olympische plakken. Geen enkele andere atleet uit Tsjechië heeft dit ooit gedaan.'

Nikola Zdrahalova

Het meest bijzondere is dat Sablikova eigenhandig het schaatsen groot maakte in haar land. 'Voorheen had deze sport geen diepe traditie, maar Martina heeft dat zelf met haar team wél zo gemaakt. Ze schreef een verhaal dat haar meer maakte dan alleen een schaatsster. Ze is een legende geworden.' Dan komt haar vriendin Zdrahalova ter sprake, die tien jaar jonger is dan Sablikova en dus nog een carrière voor zich heeft. 'Ze verspreidt haar nalatenschap. Ook haar partner Zdrahalova beleeft een geweldig seizoen. Dus zelfs nadat koningin Martina haar laatste dans gedanst heeft, zal het Tsjechische schaatsen bekwame opvolgers hebben.'

'Einde van een tijdperk'

Het wordt een bijzonder afscheid van Sablikova, die veel schaatssters van naam dwars zat. In Tsjechië spreken ze van 'een tijdperk dat ten einde komt. Duim en slik met ons mee tijdens het afscheid van een van de grootste persoonlijkheden van de Tsjechische sport ooit. We hebben allemaal het voorrecht om erbij te zijn. In het stadion, in de fanzone of thuis in de woonkamer. Laat februari maar komen.'

