De Olympische Winterspelen kregen zaterdag een emotionele wending voor Martina Sablikova. De 38-jarige schaatslegende moest kort voor de start een streep zetten door haar deelname aan de 3000 meter. Door een acute virusinfectie was starten onmogelijk, juist op het onderdeel waarop zij in 2010 olympisch goud veroverde. De klap kwam hard aan, maar Sablikova kon wel rekenen op steun van haar partner.

De Tsjechische stond eerder op de dag nog de media te woord en maakte zichtbaar aangeslagen bekend dat ze niet zou starten. In een emotioneel bericht op Instagram liet ze weten hoe zwaar de beslissing viel. "Woorden schieten tekort om te beschrijven hoe pijnlijk het is om aan te kondigen dat ik vandaag niet aan de start van de drie kilometer zal verschijnen", schreef ze kort voor de race.

Steun van partner

Die boodschap bleef niet onbeantwoord. Sablikova’s partner Nikola Zdrahalova – zelf ook actief op deze Winterspelen – stak haar vriendin een hart onder de riem via sociale media. Zdaáhalova verkeert momenteel in goede vorm en pakte vorige maand nog goud op het EK 1000 meter, maar nam toch de tijd om stil te staan bij het verdriet van Sablikov.

In haar Instagram Story plaatste ze een foto met een liefdevolle boodschap. Vrij vertaald schreef ze: "De hele weg naar de Olympische Spelen was voor jou ontzettend zwaar. Ik voelde dat, en ik was niet de enige. Nu ben je hier en komt er opnieuw een klap. Ik zou alles voor je doen om het te laten lopen zoals jij het voor ogen had. Het komt weer goed."

Schaatsicoon

Met het missen van de 3000 meter krijgt het olympische verhaal van Sablikova een bitter hoofdstuk. De Tsjechische behoort tot de absolute grootheden van het langebaanschaatsen. Ze won tweemaal olympisch goud op de 5000 meter (Vancouver 2010 en Sotsji 2014) en pakte in 2010 ook de titel op de 3000 meter. Daarnaast veroverde ze meerdere zilveren en bronzen medailles op het hoogste podium.

Jarenlang was Sablikova op de lange afstanden de grote rivaal van Ireen Wüst, met wie ze samen het gezicht vormde van een iconisch tijdperk in het vrouwenschaatsen. Dat ze juist op deze Spelen door ziekte wordt teruggeworpen, maakt de teleurstelling extra schrijnend.