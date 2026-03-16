Ragne Wiklund en Sander Eitrem hebben met overmacht de Noorse titel gepakt op de NK langebaan. Allebei wonnen ze voor de vierde keer de titel, maar van een echte strijd was er geen sprake.

Aan het eind van het schaatsseizoen werd voor de Noren nog het Noorse kampioenschap gehouden in het plaatsje Bjugn. Wiklund en Eitrem kenden allebei al een succesvol seizoen voor de NK. Eerstgenoemde pakte drie medailles op de Olympische Winterspelen en werd wereldkampioen op de WK allround in Thialf. Sander Eitrem knalde in Milaan naar olympsich goud op de vijf kilometer en pakte ook de titel op de WK allround na het instorten van de Amerikaanse schaatssensatie Jordan Stolz.

Noorse kampioenschappen

Kijkend naar Wiklund was er voor de concurrentie geen beginnen aan in Bjugn. De Noorse topschaatsster won alle afstanden op de NK en deed dat ook nog eens met groot machtsvertoon. Onder andere Aurora Grinden Løvas (de vriendin van Eitrem) en Dine Storelid deden mee, maar zij kwamen allemaal geen enkele keer in de buurt van de tijd van Wiklund. Daardoor sluit de drievoudig medaillewinnares van de Winterspelen in Milaan het seizoen af met de Noorse titel.

Bij Eitrem ging het ongeveer hetzelfde bij de Noorse kampioenschappen voor de mannen. Na de sprintonderdelen stond hij echter nog niet bovenaan, maar zijn lange afstanden waren zo goed dat er niemand meer bij hem in de buurt kon komen. Eitrem reed op de vijf en de tien kilometer zelfs nog baanrecords. Daarmee mocht hij uiteindelijk ook met een grote voorsprong de titel op de NK op komen halen.

Aurora Grinden Løvas

Ook voor Løvas zit het seizoen er nu op nadat ze de Noorse kampioenschappen dus niet won. Samen met haar vriend Eitrem kan ze nu van meer vrije tijd genieten, maar ze zal ook bezig zijn met haar aandoening. Løvas onthulde vorige week dat ze kampt met de ziekte van Best, een zeldzame oogaandoening.