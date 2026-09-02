Nederland bracht een hoop schaatsiconen voort en Jochem Uytdehaage is er daar zeker een van. De 50-jarige won meerdere wereldtitels en werd twee keer olympisch kampioen. Onlangs baarde hij opzien met een openhartig bericht en dat maakte indruk op ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As.

Uytdehaage kende een grootse loopbaan, maar pas nadat hij stopte met schaatsen leerde hij iets wat hij veel eerder had willen weten. De topschaatser vergde van zichzelf voortdurend alles om het beste uit zijn carrière te halen, terwijl zijn schoonvader opperde om juist een sabbatical te nemen.

Nadat hij was gestopt, reed hij tot zijn eigen verbazing een goede fietstraining. En dat terwijl hij wekenlang van alles had gedaan wat niet goed zou zijn voor een topsporter. Daar leerde Uytdehaage dat hij misschien wat minder streng had moeten zijn tijdens zijn carrière.

Herkenbaar verhaal

Hoog en Van As bespreken het heikele thema in hun podcast voor Sportnieuws.nl. Zij herkennen zich als voormalig tophockeyers in het verhaal van Uytdehaage. "Dat is heel herkenbaar, toch?", zegt Hoog. "Maar dat ligt niet bij de topsporter, maar bij de coach. Die moet zeggen 'joh, sla jij eens een training over en ga eens lekker uiteten.'"

Hoog weet nog goed hoe fanatiek zij was tijdens haar carrière. "Zeker in mijn laatste jaren. Oh man, echt extreme focus. Dat Kelvin (de Lang, echtgenoot van Hoog, red.) ook thuis tegen me zei: 'Als jij een avond een paar wijntjes drinkt, dan is het niet dat je een week later een slechte wedstrijd speelt.' Dat slaat nergens op. Sterker nog: je bent waarschijnlijk juist meer ontspannen, maar dat ging er bij mij niet in."

Politie-inval in studentenhuis

Ook Van As heeft een voorbeeld van een niet bepaald vlekkeloze voorbereiding. Dat vond dan weer plaats aan het begin van haar loopbaan. "Toen woonde ik op kamers in Den Haag. Er was toen een politie-inval in mijn studentenhuis, bij mijn voordeur."

"Toen heb ik niet geslapen die nacht", aldus Van As. "De dag erna moesten we tegen Laren. Ik speelde een super goede wedstrijd!" Hoog weet ook nog dat ze een keer flink ging doorzakken met haar teamgenotes. "Een teamgenootje van mij die achterin speelde was zó dronken... Dat was vrijdagavond, zondag moesten we hockeyen en zij scoorde als verdediger een veldgoal. Wij waren echt supergoed, terwijl we juist in een dip zaten. Soms heb je het juist nodig om die focus niet op het sporten te leggen."

Begrip voor keuze Jochem Uytdehaage

Toch snapt Hoog ook wel dat Uytdehaage daar niet voor koos. "Zeker als individuele sporter, waar tijd zo belangrijk is, snap ik dat je het risico niet wil nemen." Toch kan Hoog het van harte aanbevelen. "Af en toe even wat relaxter er in staan, had me ook veel gebracht en het wat leuker gemaakt."

In de nieuwe aflevering van EN Door met Sportnieuws.nl nemen Ellen Hoog en Naomi van As de Nederlandse prestaties op het WK hockey door. Heel even wordt er aan een Belgisch complot gedacht. Verder aandacht voor Femke Broeders-Bol die de wereld maar blijft verbazen, het openhartige verhaal van schaatsicoon Jochem Uytdehaage en de opschudding die Wout Weghorst deze week wist te veroorzaken. Verder roept de wietlucht op de US Open onsmakelijke herinneringen op. Luister de podcast in je favoriete podcastapp.