Het WK hockey kende bepaald niet de ontknoping waar in Nederland op werd gehoopt. De dames moesten het met een zilveren medaille doen en de heren eindigden zelfs helemaal naast het podium. Vooral over dat laatste zijn hockey-iconen Ellen Hoog en Naomi van As nog niet uitgesproken.

"De hockeyers begonnen de troostfinale met goede hoop, zo lazen we overal", aldus Hoog over de met 2-1 verloren wedstrijd van Nederland tegen Argentinië. "Ze vertelden vooraf dat ze ervoor gingen strijden en er alles aan gingen doen om brons te halen. Er werd natuurlijk wel gestreden zijn, maar het was een lastige wedstrijd.”

“Het is altijd lastig is om nog een keer tegen dezelfde tegenstander te spelen op een toernooi", weet Van As. "Ze hadden in de poule al tegen Argentinië gespeeld, 3-1 gewonnen en dan kom je ze in een wedstrijd waarin het om de medailles gaat nog een keer tegen. Zo'n wedstrijd is natuurlijk altijd anders. Het dubbeltje viel even de verkeerde kant op.”

De gele kaart voor Jorrit Kroon

De twee komen dan bij een beslissend moment in de wedstrijd, de gele kaart voor Jorrit Kroon. “Hij liftte die bal, of die bal vloog omhoog en hij wilde er met zijn stick naartoe om die bal mee te nemen", beschrijft Hoog. "Zijn stick kwam per ongeluk tegen het hoofd van een Argentijn."

Dan komt ze bij een saillant detail. "Er zat een Belgische videoscheidsrechter...", aldus Hoog. "En wij willen natuurlijk totaal niet complotdenken hier, maar zij gaf dus een gele kaart en een tijdstraf van tien minuten. Véél te streng in mijn ogen.”

Van As: “In mijn ogen ook. Ik zat ernaar te kijken en nergens aan zijn lichaamshouding was te zien dat hij het expres deed. Dat zei ze overigens ook niet. Ze vond het gewoon een onbesuisde actie. En daardoor kreeg hij dus die tijdstraf.” Hoog snapt er niks van: "Het was niet eens heel onbesuisd.” Van As: “Het was ook gewoon echt per ongeluk. Totaal alleen maar met het oog op de bal.”

Drama Belgische hockeysters

Dan legt Hoog uit waarom de twee het zo opmerkelijk vonden dat uitgerekend een Belgische videoscheidsrechter deze beslissing nam. "De Belgische hockeysters waren natuurlijk woest nadat zij bestolen werden van een shoot-out sessie in de halve finale tegen Nederland. En terecht, in mijn ogen werd hun doelpunt in de halve finale onterecht afgekeurd. Plus het feit dat die scheidsrechter toen een video aanvroeg, terwijl de twee ploegen allebei geen videoref meer hadden."

“Dat mág", weet Hoog. "Maar het was natuurlijk op een gekke manier, want ze gaf die goal al. Er was eigenlijk niet veel aan de hand. Totdat ze die Nederlanders zag klagen. En toen dacht ze in één keer: ik ga wel een video aanvragen. Dus in principe, waarom heb je dan die video? Waarom verlies je hem dan? En nu zat er een Belgische scheidsrechter.”

'Zou dat meegespeeld hebben'

“Het schoot ook door mijn hoofd", erkent Van As. "Ik dacht oh, dat is een Belgische scheidsrechter? Een goeie scheids overigens. Ook zelf hockeyster geweest. Maar dan denk je toch al helemaal dat ze zich zou moeten kunnen inleven in de spelers? Maar zou het te maken hebben met wat er in de halve finale bij de dames gebeurde?”

"Er is natuurlijk zoveel over gesproken", aldus Hoog over de enorme naweeën van de halve finale bij de vrouwen. "Er werden interviews gegeven, er is nog een Belgische speelster geschorst omdat ze de waarheid sprak na de wedstrijd in een interview. Er zijn natuurlijk zoveel comments geweest. De FIH heeft er nog een statement uit gegooid op op social media.”

“Het hield niet op", weet Van As. Hoog: “Er waren beschuldigingen van corruptie. ‘Nederland moet dit toernooi winnen’, ‘Het lijkt wel de FIFA’, 'Omgekocht', ‘Nederland moet en zal het toernooi winnen in eigen land'. Dus dan ga je denken: oeh, gaat zij dan... Van As: “Zou dat meegespeeld hebben in haar beslissing?”

"Alles tegen Nederland, zeg maar", aldus Hoog. "Terwijl die speelsters en spelers er natuurlijk helemaal geen reet aan kunnen doen.”

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In de nieuwe aflevering van EN Door met Sportnieuws.nl nemen ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As de Nederlandse prestaties op het WK hockey door. Heel even wordt er aan een Belgisch complot gedacht. Verder aandacht voor Femke Broeders-Bol die de wereld maar blijft verbazen, het openhartige verhaal van schaatsicoon Jochem Uytdehaage en de opschudding die Wout Weghorst deze week weer veroorzaakte. Verder roept de wietlucht op de US Open onsmakelijke herinneringen op. Luister de podcast hieronder of in je favoriete podcastapp.