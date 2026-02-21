We kunnen er geen genoeg van krijgen: Nederlandse olympiërs die over het podium mee hossen in het TeamNL Huis in Milaan. Toch is aan al die joligheid vrijdag een einde gekomen. Dat was namelijk de laatste dag dat er gehuldigd werd. Pech dus voor de Nederlandse schaatsers en bobsleeërs die zaterdag nog in actie komen. Dat vindt ook schaatsicoon Marianne Timmer.

Zaterdag worden nog de mass start bij zowel de mannen als vrouwen verreden. Ook verschijnt de viermansbob op de baan. Jorrit Bergsma is op het laatste schaatsonderdeel kanshebber op eremetaal, evenals Marijke Groenewoud. Beiden hebben al het TeamNL Huis bezocht. Schaatsveteraan Bergsma (40) won brons op de 10 kilometer, terwijl zijn teamgenote bij Zaanlander zilver pakte op de ploegenachtervolging.

Ook Stijn van de Bunt en Bente Kerkhof doen mee aan de massastart, maar zij kunnen een eventuele huldiging op hun buik schrijven. Van de Bunt maakte drie keer eerder kans op eremetaal, maar viel op de 5000 meter, 10 kilometer en ploegenachtervolging buiten de prijzen. Kerkhof debuteert op de Spelen, nadat ze zich met een blessure moest afmelden voor de 5 kilometer.

TeamNL Huis maakt plaats voor Milano Fashion Week

De Nederlanders die zaterdag een medaille winnen, moeten het doen met een ceremonie in de schaatshal. Het TeamNL Huis is namelijk dicht. Superstudio Piú wordt namelijk omgetoverd voor de Milano Fashion Week. Die duurt van 24 februari tot en met 2 maart.

Presentator Aron Kleven en schaatsicoon Marianne Timmer van Dromen van Goud balen ervan dat de deuren van het TeamNL Huis al gesloten zijn. "Ze moeten ruimte maken voor de Fashion Week, ook jammer", gooit Kleven het balletje op in de aflevering van vrijdag. "Dat is eigenlijk wel jammer. Want de winnaars van de massastart kunnen niet meer gehuldigd worden. Het was wel lekker om 's avonds nog even die huldiging te doen."

Huldiging na huldiging

Het is niet zo dat het TeamNL Huis stil heeft gezeten. Sterker nog: met achttien medailles is er behoorlijk wat gefeest. Op de vorige 'corona-Spelen' in Peking stokte het aantal op zeventien. Daar kunnen er zaterdag dus nog wat bij komen. Het record is niet meer de achterhalen: in 2014 in Sochi kwam TeamNL gezamenlijk tot 24 medailles. Vrijdag werd er nog wel dubbel en dwars gefeest, met goud voor schaatsster Antoinette Rijpma-de Jong en de mannenploeg op de relay bij het shorttrack.