De carrière van Jorrit Bergsma kreeg op zijn 40e een gigantisch hoogtepunt erbij: hij is olympisch kampioen mass start. Bergsma reed al snel weg uit het peloton, schudde nog een Deen af en iedereen zag hem daarna pas terug na de finish. "Dit was nog niet eens het plan."

De verwachting was dat Jordan Stolz een grote rol zou spelen in de eindstrijd. Maar de 21-jarige Amerikaan, die al drie plakken won in Milaan, was erg passief. Er werd weinig op touw gezet om de ontsnapte Bergsma terug te halen.

Plan

In gesprek met de NOS zegt Bergsma: "Ja, ik geloof er helemaal niks van. Het is zo gek eigenlijk. We kregen de ruimte. We konden doorrijden naar de finish. Het is nog niet echt ingezonken."

Vervolgens krijgt de Friese stayer de vraag of dit het plan was, om zo snel te vluchten. Dat blijkt niet zo te zijn. "Dit was eigenlijk nog niet eens het plan", aldus Bergsma. "Eigenlijk zou Stijn van de Bunt in de eerste aanval zitten. Er werd zo naar elkaar gekeken. Jordan Stolz en Andrea Giovannini zaten alleen. Die mannen zaten naar elkaar te kijken. Ze dachten: wie gaat dit oplossen? En we waren weg."

Tweemaal goud voor Jorrit Bergsma

Samen met de Deen Viktor Hald Thorup reed hij weg van het peloton. Hij zou niet meer terug worden gehaald. In de laatste ronden bleek hij veel te sterk voor zijn Deense medevluchter.

Bron HBO Max/Eurosport

Voor Bergsma is het de tweede medaille op deze Spelen. Hij veroverde eerder brons op de 10 kilometer. Het is zijn tweede goud na zijn titel op de 10 kilometer bij de Spelen van Sotsji in 2014. Het is zijn vijfde olympische medaille. Hij won eerder ook nog zilver op de 10 kilometer en brons op de 5000 meter. Giovannini sprintte achter Bergsma en Thorup naar het brons door Stolz voor te blijven.