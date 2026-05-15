Marathonschaatsster Patricia Koot kreeg vorig jaar met een heftig ongeval te maken. Na een zwaar verkeersongeluk raakte ze erg geblesseerd en stond ze voor een lange revalidatie. Maar nu komt Koot met goed nieuws naar buiten. Het gaat inmiddels een stuk beter met haar.

In de zomer van 2025 ging het goed mis voor Patricia Koot. De marathonschaatsster van Team Puur ICT-BTZ kwam tijdens een training op de racefiets hard in aanraking met een passerende auto. Daardoor raakte ze zwaar geblesseerd, ze brak onder meer een knieschijf, en kon ze het hele seizoen niet meer in actie komen. Ze hoopt nu dat ze over enkele maanden weer volledig fit aan de start kan staan, als het nieuwe seizoen begint.

Lange revalidatie

Na haar ongeluk volgde een zware revalidatie met verschillende operaties. "In het begin had ik heel veel pijn. Ik moest twee maanden met een brace en krukken lopen. Ik kon weinig zelf en was heel afhankelijk van anderen", vertelt een openhartige Koot, in gesprek met Schaatsen.nl. "Ik vind het lastig om hulp te vragen. Ik doe liever alles zelf. Dus als ik weer iemand moest vragen om me op te halen of ergens mee te helpen, vond ik dat niet fijn."

Uiteindelijk leek het weer beter te gaan met Koot, die afscheid mocht nemen van haar krukken en brace, maar niets was minder waar. Een fietstochtje in september verliep zeer moeizaam. "Het werd alleen maar pijnlijker. Niemand wist precies waar die pijn vandaan kwam. Dat maakte het lastig", licht Koot daarover toe. "De artsen dachten dat de pinnen een mogelijke oorzaak konden zijn. Maar die konden er pas uit als het bot sterk genoeg was, dus moest ik wachten."

Rentree

Begin januari mocht de marathonschaatsster dan eindelijk weer geopereerd worden. "Ik was daar heel blij mee. De eerste keer had ik echt mega veel pijn. Daar had ik een klein trauma aan overgehouden. Nu was het veel beter. Ik mocht dezelfde dag alweer naar huis."

Ondanks dat ze nog altijd last heeft en nog zeker stappen moet zetten, lonkt een terugkeer op het ijs. "Dit is een heel andere pijn dan toen", meent de 21-jarige schaatsster uit Sassenheim. "Destijds had ik grote twijfels of het ooit nog goed zou komen. Nu heb ik eindelijk vertrouwen in een goede afloop." Inmiddels traint ze bijna weer als echte profschaatsster. "Dit is een heel prettige stap. Alsof ik er weer bij hoor. Nu gaat het ineens sneller en zie ik eindelijk weer licht aan het einde van de tunnel na een lange revalidatie."

