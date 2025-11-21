Topschaatser Beau Snellink heeft vrijdagavond bij de World Cup in Calgary gewonnen op de 5000 meter in de B-groep. Daardoor zal hij in Heerenveen terugkeren op het hoogste niveau. Ook de Nederlandse Kars Jansman blonk uit met een persoonlijk record.

De 24-jarige schaatser was in de wedstrijd met een kwartetstart de beste in een persoonlijk record van 6.06,99. Landgenoot Jansman werd derde met een persoonlijk record van 6.08,15, achter de Italiaan Riccardo Lorello (6.07,86).

Promotie

Snellink wist een week eerder bij de wereldbeker in Salt Lake City met een vijfde plaats niet te promoveren naar de A-groep, maar doet dat nu wel. Marcel Bosker werd met 6.13,17 achtste.

Ook Kjeld Nuis wist vrijdag weer te promoveren naar de A-groep op de 1000 meter. Na zijn diskwalificatie in Salt Lake City op die afstand moest hij op het tweede niveau starten. Daar was hij de snelste en zal dus weer met de absolute wereldtop kunnen strijden bij de volgende World Cup, voor thuispubliek in Heerenveen.

Sanne in 't Hof was eerder als tweede geëindigd in de B-groep op de 3000 meter. De 27-jarige schaatsster moest met 3.57,78 alleen de Duitse Josie Hofman (3.57,71) voor zich dulden. Elisa Dul werd 23e met 4.06,36.

World Cup Calgary

Op de eerste dag in Calgary worden vrijdag vier afstanden verreden. Bij de mannen de 1000 en 5000 meter en bij de vrouwen de 1000 en 3000 meter. Dat betekent dat er direct veel Nederlanders in actie komen. De A-groep is vanaf 01.00 uur live te volgen via onderstaand artikel:

In Salt Lake City werd er op de 5000 meter nog voor sensatie gezorgd door de Fransman Timothy Loubineaud. Hij verraste met een wereldrecord op die afstand met een tijd van 6:00.23.

