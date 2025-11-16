Chris Huizinga, Beau Snellink en Tjerk de Boer kwamen er niet aan te pas op de ploegenachtervolging bij de World Cup schaatsen in Salt Lake City. Met een tijd van 3.40,03 werden zij zesde, te wijten aan een valpartij van Italië. "Het was gewoon niet goed genoeg", reageerde Huizinga achteraf bij de NOS, terwijl hij de vinger op de zere plek probeert te leggen.

"Slecht!" antwoordt Huizinga resoluut wanneer hem door de NOS gevraagd wordt wat hij dacht toen hij naar het scorebord keek na de teleurstellende rit. "We hebben geluk dat Italië viel." De valpartij van Italië zorgde ervoor dat Nederland als zesde en niet als zevende eindigde.

'Moet terugkijken hoe dat ging'

"Je bent op zoek naar een goede derde man die kan ondersteunen", antwoordt Huizinga op de vraag waar het teleurstellende resultaat volgens hem aan ligt. "Het is Tjerk zijn eerste wedstrijd bij ons, dus ik moet terugkijken hoe dat ging, maar in elk geval was het nu niet goed genoeg van het team." De Boer viel in voor de geblesseerd geraakte Marcel Bosker.

Openhartige Tjerk de Boer

Ook Snellink wijst naar de last minute invalbeurt van De Boer. "Hij komt er pas op het laatste moment in, omdat Marcel iets te makken heeft. Dat is gewoon klote", vindt hij. "Het is voor hem ook allemaal nieuw op de snelste baan. Dat is gewoon wennen", aldus Snellink over De Boer die teleurgesteld naast hem staat. Hij keek er zelf ook kritisch naar. "Ik was heel zenuwachtig van tevoren", was De Boer eerlijk. "Het was niet goed van mijn kant. Ik heb de mannen te weinig ondersteund. Ik denk dat ik iets te zenuwachtig was."

