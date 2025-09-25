Beau Snellink veroverde in maart zijn allereerste individuele medaille bij de WK afstanden en dus hoopt hij natuurlijk ook op eremetaal bij de Olympische Winterspelen volgend jaar. De rijder van Team Essent krijgt echter te maken met flink wat concurrentie, waaronder de piepjonge Tsjech Metodej Jilek, die onlangs zelfs een officieus wereldrecord reed. Snellink vond dat mooi, maar ligt er niet wakker van.

Jilek zorgde onlangs voor verbazing door in Thialf bij een trainingswedstrijd een wereldrecord op de 3000 meter te rijden. Die afstand wordt bij de mannen niet los gereden en zijn record telt officieel niet doordat er geen juryleden aanwezig waren, maar de pas 19-jarige Tsjech gaf er wel een signaal mee af aan de andere toprijders op de lange afstanden. Al waren zij na zijn bronzen plak op de 10.000 meter bij de WK afstanden toch al gewaarschuwd.

'Het zegt me nog niet zoveel'

Snellink was onder de indruk van de prestatie van Jilek. "Mooi voor hem en ik hoop dat hij zijn niveau meeneemt tijdens de World Cups en de andere wedstrijden", vertelt de schaatser van Team Essent tegen Sportnieuws.nl bij de presentatie van zijn ploeg. "Meestal trekt dat mijn niveau ook omhoog. Het is mooi dat zo'n jonge jongen zich toont. Ik ben ook ooit jong geweest en toen dacht men ook van: hé, die gast rijdt hard op zo'n jonge leeftijd. Dat is alleen maar mooi en goed voor de sport", aldus Snellink, die zelf ook nog altijd pas 24 jaar is.

Dat Jilek zijn record reed op de 3000 meter, een afstand die bij de mannen bijna nooit gereden wordt, betekent ook dat Snellink even wil wachten met conclusies te trekken: "Dat zegt me nog niet zoveel. Hij moet het eerst op de vijf en tien kilometer laten zien. Dan hoop ik alsnog dat ik voor hem zit."

'Concurrentie is groot'

De Tsjech is echter niet de enige persoon waar Snellink het komende jaar op moet letten: "De concurrentie is groot. Niet alleen Jilek is goed, maar er zijn ook andere rijders goed. We hebben ook nog Sander Eitrem, Davide Ghiotto en Vladimir Semirunniy. Het wordt gewoon een heel spannend jaar."

Snellink, die bij de WK zilver pakte op de 5000 meter achter Eitrem, laat zich echter niet afschrikken door snelle tijden van anderen: "Het wil niet zeggen dat het onmogelijk is als iemand hard rijdt. Iedereen kan een superdag hebben. Het is mooi dat hij een officieus wereldrecord heeft gereden, maar het is een incourante afstand. Zometeen gaan we zien hoe het er echt voorstaat als het er echt om draait."

Olympische Winterspelen

De Olympische Winterspelen worden in februari 2026 gehouden in de Italiaanse stad Milaan. De Nederlandse rijders moeten zich daar eerst nog voor zien te plaatsen tijdens het Olympisch Kwalificatietoernooi. Dat wordt eind december gehouden in schaatstempel Thialf in Heerenveen.