Schaatsster Angel Daleman heeft een grote droom komend seizoen: kwalificatie voor de Olympische Spelen in Milaan. Het 18-jarige talent van Team Essent onthult dat ze die mijlpaal meteen zou vereeuwigen op haar lichaam.

Daleman kende afgelopen seizoen haar grote doorbraak op het ijs. Nadat ze als juniore twaalf wereldtitels op haar naam schreef, mocht ze vorig jaar bij de senioren meedoen. Ze werd tweede op de 500 meter bij de NK afstanden en won met Nederland goud op de teamsprint tijdens de WK afstanden.

Eind december hoopt ze zich te kunnen plaatsen voor haar eerste Olympische Winterspelen. Het zou een droom zijn die uitkomt. Bovendien treedt ze met deelname aan de Spelen in Milaan in de voetsporen van haar tantes.

De zusjes Melanie en Maureen de Lange kwamen in 1998 in actie op de Winterspelen van Nagano (Japan). Daleman is hun nichtje en hoopt ook haar olympisch debuut te maken. Dan zullen ze samen een speciale herinnering op hun lichaam vereeuwigen.

Olympische ringen

Ze willen dan namelijk samen een tatoeage zetten van de olympische ringen. "Zeker weten. Mijn tantes zijn ook naar de Spelen geweest en hebben eigenlijk spijt dat ze nooit een olympische tattoeage hebben genomen", legt de schaatsster uit aan Sportnieuws.nl. "Zij houden ook wel van tattoo's. Dus we hebben afgesproken: als ik naar de Spelen ga, dan gaan we met zijn drieën die ringen zetten."

Dat doet ze niet meteen na het OKT als ze zich weet te plaatsen. Ze wacht wel tot na de Spelen. "Misschien komt er dan nog wel een randje aan hè", doelt ze op de mogelijke winst van een medaille.

Tatoeages

De 18-jarige topper heeft al meerdere plaatjes op haar lichaam gezet. De teller staat inmiddels op negen. Sommigen hebben al te maken met haar familie. "Ik heb een roosje omdat mijn oma Roos heet. Zij dacht wel van moest dit nu? Uiteindelijk vond ze het hartstikke mooi", vertelde Daleman eerder.

Verder staat er family op haar arm. "Ik kom uit een echte schaatsfamilie. Familie is alles voor mij. Dat staat op nummer één."