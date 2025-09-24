Bij Schaatsteam Essent is er niet alleen passie voor de sport. Veel toppers vonden ook de liefde bij elkaar op het ijs. Joep Wennemars en Suzanne Schulting vormen een setje, net als Beau Snellink en Angel Daleman. Commercieel directeur Sven Kramer vindt er het zijne van.

Er staat een ontzettend belangrijk olympisch seizoen voor de deur voor de ploeg. Er wordt toegewerkt naar het kwalificatietoernooi voor de Winterspelen in Milaan tussen kerst en oudjaarsdag.

De voorbereiding is in volle gang, zo vertelt Kramer op de presentatie van Team Essent. Veel schaatsers nemen de sport ook mee naar huis, waar hun geliefde zit te wachten. Hoe zijn al die relaties te managen in een team?

'Dat is de natuur'

"Ja, dat is de natuur. Daar doe je niks aan", antwoordt Kramer met een lach op die vraag bij Sportnieuws.nl. "Zolang het goed gaat, gaat het goed. En volgens mij is dat nu wel het geval." Hij voorziet geen problemen voor de prestaties van zijn talenten. "Ik ben er geen voorstander van, maar ik ben er ook geen tegenstander van."

Voordelen

Voor Wennemars heeft zijn relatie met collega Schulting alleen maar voordelen. "Het is wel heel fijn dat je allebei door hetzelfde heen gaat", vertelt hij. "We hoeven elkaar niet uit te leggen hoe we ons voelen en waarom. We zien elkaar elke dag en ik heb wel het gevoel dat we elkaar daarin steunen. Maar uiteindelijk moeten we het natuurlijk wel zelf doen."

Dat geldt ook voor Snellink en Daleman. "We doen beiden ons eigen traject. We proberen wel het maximale uit elkaar te halen en we steunen elkaar waar het nodig is", vertelt de 24-jarige topschaatser. "Ik denk dat dat heel mooi is in onze relatie. Maar bij ons thuis gaat het ook niet altijd over schaatsen."

Dubbeldate

Een dubbeldate met Wennemars en Schulting ziet hij niet zitten. "Ik heb het hartstikke leuk met Angel en daar heb ik anderen niet voor nodig."

De koppels van Team Essent zijn niet de enige verliefde stelletjes op het ijs. Ook Kjeld Nuis (Reggenborgh) en Joy Beune (IKO X2O) zijn samen. Zij hebben al sinds 2019 een relatie. Marrit Fledderus (23) en Stefan Westenbroek (22) zijn ook een setje. Beiden schaatsen bij Reggeborgh. De twee maakten in 2023 hun relatie bekend.