De Nederlandse topschaatser Marcel Bosker heeft enkele ferme uitspraken gedaan en voelt zich gedwongen om naar aanleiding daarvan zijn excuus aan te bieden. Het gaat om een felle uithaal waarin hij figuurlijk zijn middelvinger toonde aan de schaatsbond KNSB.

De Nederlands kampioen op de 5000 meter rijdt regelmatig wedstrijden met een helm. Door de KNSB was hem voor de Olympische Winterspelen een model beloofd met een speciaal ontwerp. Vlak voor het begin van de Spelen kreeg Bosker te horen dat die helm toch niet zou worden geleverd.

Dikke middelvinger

In reactie daarop zei hij tegen het Algemeen Dagblad: " Dan krijgen ze ook een dikke middelvinger van mij. Ik voel me een beetje gepasseerd. Voor de Spelen hadden ze er toch iets van kunnen maken?"

Inmiddels heeft de 29-jarige in Zwitserland geboren allrounder gehoord wat de reden is dat het plan niet wordt uitgevoerd. En daardoor heeft hij wat meer begrip voor de situatie. Tegen de NOS zegt Bosker: " Het wordt te technisch om het goed uit te leggen, maar het ligt allemaal wat genuanceerder dan dat ik deed voorkomen. Voor de duidelijkheid: het ging niet om een betere helm, maar over de kleur. Dus we moeten het vooral ook niet te groot maken."

Nederland mist de boot

Bosker, bij de vorige Winterspelen 9e op de 1500 meter en 4e met bij de team pursuit, ziet zichzelf op de 5000 meter niet als podiumkandidaat. Hij vindt dat het Nederlandse schaatsen de afgelopen vier jaar een steekje heeft laten vallen in de enorme internationale ontwikkeling van de 5000 meter. "De internationale top is beter dan de Nederlanders."

Bosker veranderde zijn eigen trainingsaanpak zo'n twee jaar geleden en probeert ernaartoe te groeien. "Maar het gaat minder snel dan ik had gehoopt." De trend die hij omschrijft is een andere manier van trainen, meer duur zoals de vorige olympisch kampioen Nils van der Poel deed, maar ook meer op ritme schaatsen en minder power in een slag leggen. "We zijn blijven hangen in het allrounden, de Sven Kramer-manier van schaatsen met lange sterke klappen."

Wereldrecord

Met onder meer gouden medailles van Gianni Romme en Sven Kramer stond Nederland sinds de mislukte Spelen van Sarajevo in 1984 altijd op het podium bij deze afstand. Met de internationale concurrentie van Eitrem, de Fransman Timothy Loubineaud, die eerder het wereldrecord verbeterde, en jonge talenten als de Tsjech Metodej Jilek lijken medailles ver weg.