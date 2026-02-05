Marcel Bosker verdiende door een aanwijsplek een olympisch ticket. De topschaatser rijdt de 5000 meter en ploegenachtervolging. Wie het schaatsen een beetje volgt, weet dat de in Zwitserland geboren Bosker met een helm rijdt. Voor de Olympische Winterspelen was hem een speciaal exemplaar beloofd. Die kwam er niet: "Ik voel me een beetje gepasseerd."

Bosker werd aan het begin van het schaatsseizoen Nederlands kampioen op de 5000 meter. Dat deed hij met behulp van een helm. "Toen ik vroeger in Zwitserland schaatste, deed ik dat ook altijd met een helm. Het voelde voor mij altijd heel apart om géén helm op te hebben", vertelde hij destijds. "Of het nou sneller is of niet. Voor mij werkt het wel."

Marcel Bosker voelt zich 'gepasseerd'

Voor de Olympische Spelen had schaatsbond KNSB hem een speciaal ontwerp beloofd. Dat feestje gaat niet door, zegt Bosker in gesprek met Algemeen Dagblad. De Nederlander schaatst zondag de 5000 meter met een witte helm, die hij ook tijdens World Cups droeg. Een mooie oranje variant, of eentje met de olympische ringen erop, zit er dus niet in voor hem.

Vorige week bracht de KNSB het slechte nieuws, nadat ze eerder hadden toegezegd om er eentje te regelen. " Dan krijgen ze ook een dikke middelvinger van mij", vindt Bosker nu. Hij noemt het besluit 'een beetje raar'. "Ik voel me een beetje gepasseerd", aldus de stayer. Hij had er mee kunnen leven als de schaatsbond meteen nee had gezegd. "Voor de Spelen hadden ze er toch iets van kunnen maken?"

Veelbesproken deelname

Bosker is er voor de tweede keer op rij bij op de Winterspelen. En voor de tweede keer via een aanwijsplek. Hij werd door de KNSB gekozen in plaats van Tim Prins, die zich plaatste op de 1500 meter. Bondscoach Rintje Ritsma had Bosker echter nodig voor de ploegenachtervolging, waardoor hij gekozen werd. Dat deed veel stof opwaaien in de Nederlandse schaatswereld.

