Rintje Ritsma kreeg veel over zich heen nadat bekend werd dat Marcel Bosker speciaal voor de ploegenachtervolging naar de Olympische Winterspelen gaat en in dat licht deed de bondscoach van de Nederlandse schaatsers een opvallende uitspraken tijdens de World Cup in Inzell over die discipline. Schaatsicoon Marianne Timmer kan zich echter wel vinden in de woorden van Ritsma.

Dat Bosker samen met Stijn van de Bunt en Chris Huizinga het Nederlandse team vormen in Milaan leverde heel veel gedoe op. Het zorgde er namelijk voor dat Tim Prins niet naar de Spelen gaat op de 1500 meter en dat terwijl er de afgelopen jaren niet veel aandacht aan de ploegenachtervolging werd besteed.

Ook werden er grote vraagtekens gezet bij de keuze om de drie pas op de Spelen voor het eerst een wedstrijd samen te laten rijden. Wel trainden ze afgelopen weekend bij de World Cup in Inzell samen en daar sprak Ritsma zich uit over de kansen van de ploeg. Hij liet weten tevreden te zijn met een medaille, maar van een gouden plak durft hij niet te dromen. Volgens de bondscoach gaan de Amerikanen normaal gesproken namelijk de olympische titel pakken.

'Dat zou het mooiste zijn'

Timmer vertelt in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud dat ze de woorden van Ritsma wel begrijpt. "Als je kijkt naar hoe dat allemaal gegaan is de afgelopen paar jaar, dan is Rintje wel een realistische coach", aldus Timmer. "Hij heeft wel een punt, maar ze (de Amerikanen, red.) moeten nog wel blijven staan. We hebben ook gezien in het verleden dat je op een blokje kan staan of dat er iets kan gebeuren. Maar normaal gesproken is dat wel een hele goede trein."

Stiekem hoopt Timmer dat het drietal alle criticasters de mond kan snoeren, maar ook zij lijkt daar niet in te geloven: "Het mooiste zou zijn dat iedereen afstraft met goud. Maar ik denk dat als je een medaille pakt met de team pursuit dat je dan wel héél blij bent. Misschien is het ook wel een beetje de druk eraf halen en heel voorzichtig zeggen: brons, daar zijn we tevreden mee. Daar haal je wel een beetje de druk mee weg."

Trainen blijft op de Spelen een heikel punt

In Inzell reed het drietal dus samen op het ijs, maar het bleek in aanloop naar de Spelen lastig om momenten daarvoor te vinden. Daarbij helpt het niet dat ze voor andere ploegen rijden. Straks zijn ze allemaal in Milaan voor de Spelen, maar toch denkt Timmer dat het trainen alsnog een heikel punt kan gaan worden.

"Ik ben benieuwd hoe ze elkaar vinden om te kunnen trainen, want de meesten gaan toch voor het individuele", denkt de voormalig topschaatsster. "Dan ben je op de Spelen en dat is heel lastig. Dat team traint 's middags en dat andere team weer in de ochtend, het is altijd gedoe en gepuzzel. Rintje heeft geen makkelijke positie daarin."

Volgens Timmer zullen de schaatsers met hun team de afweging gaan maken tussen wat goed is voor de individuele afstanden en de ploegenachtervolging. "Ze hebben met hun team bepaalde trainingsuren en werken daarmee samen, dus die helpen elkaar ook om hun eigen team te laten floreren. Die afstemming, omdat het allemaal andere teams zijn, is altijd een hele discussie. Dat maakt het heel lastig."

