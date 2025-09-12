Nederlanse topschaatser Jorrit Bergsma heeft zich uitgesproken over het experiment met een nieuw onderdeel dat de mass start zou moeten vervangen. De ISU dacht na over een alternatief, omdat deze discipline door betrokkenen te saai en voorspelbaar wordt gevonden. "Ongelooflijk", aldus Bergsma.

De 39-jarige is fel tegen het idee om de mass start te vervangen. "Niet doen. Ook niet omdat de mass start te saai zou zijn", zegt hij tegen Schaatsen.nl. "In de Tour de France zijn ook lang niet alle etappes spannend. Tijdens een rit voor de sprinters zie je weinig actie en is het wachten op de aankomst."

Er wordt nu getest bij de junioren met een afvalrace in plaats van de mass start. Volgens Bergsma is dat ‘levensgevaarlijk is op schaatsen’. Hij verwijst daarbij naar een ongeval tijdens een marathon in 2013, waarbij Erwin Mesu een enorme snijwond opliep in een massale valpartij na een sprint in een afvalkoers.

'Ongelooflijk'

"Om de vernieuwing in dit soort oplossingen te zoeken, vind ik slecht. De mass start is een pelotonswedstrijd. Net zoals in het wielrennen is de ene koers leuk en de volgende draait uit op een keuteltocht. Dat hoort bij de discipline." Op Instagram doet de olympisch kampioen er nog een schepje bovenop: "Ongelooflijk, laten we een succesvol onderdeel vervangen", schrijft hij cynisch.

Bergsma werd in 2020 nog wereldkampioen op de mass start. Het is een van zijn vele gouden medailles. Hij won in totaal vijf wereldtitels en één keer olympisch goud op de 10.000 meter in 2014 in Sotsji. Vier jaar later won hij zilver op die afstand tijdens de Winterspelen.

Marijke Groenewoud

Ook marathonschaatsster Marijke Groenwoud sprak zich uit over het idee om de mass start te vervangen. Het zou verdomd jammer zijn, wanneer de mass start wordt vervangen door een afvalkoers", zegt de rijser van Team Albert Heijn Zaanlander. "Een afvalkoers kan heel spectaculair zijn, maar dat geldt net zo goed voor een mass start. Oké, het gebeurt niet altijd dat de vonken eraf springen. Toch vraag ik me af of een afvalrace zoveel meer spektakel biedt. Van mij mag de ISU het proberen, mits de mass start gehandhaafd blijft, want dat vind ik de mooiste discipline."