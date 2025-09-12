We kennen Irene Schouten (33) als een van de succesvolste Nederlandse schaatssters ooit. De meervoudig olympisch kampioene domineerde de lange afstanden, waaronder ook marathons. Thuis werd haar discipline bijgebracht door haar ouders: bloemenkwekers die lange dagen maken.

Vader Klaas Schouten is oprichter van het bedrijf Bloomore, dat onder meer acht kleuren tulpen kan leveren. Als middelbare scholier draaide Irene Schouten gewoon mee in het bedrijf. "Tulpen koppen. Pioenen snijden. Bollen pellen. Opruimen. Aanvegen. Ze stonden tussen twintig, dertig andere scholieren", schreef De Volkskrant in een portret.

Donderdag keerde Schouten, die min of meer met schaatspensioen is en zich richt op haar fitnessketen RFRMR, weer terug in het bloemenwereldje. Ze bezocht Holex, een groothandel in bloemen. In juli sloten Holex en Schouten een overeenkomst.

Bloemen

Ze zet zich in als een soort ambassadeur van het merk. Onder meer dus met dit soort posts op haar socials. "Ochtendje tussen de bloemen", schrijft ze bij een foto.

"Schouten groeide op tussen de tulpen, Holex groeide uit tot een wereldspeler in de export van verse snijbloemen", aldus Holex op de bedrijfssite. “Toen ik mijn marathonploeg oprichtte, stond Holex direct voor ons klaar,” vertelt Schouten. "Dat avontuur verliep anders dan gehoopt, maar hun steun bleef. Ik herken me in hun mentaliteit: hard werken, niet zeuren en oog voor kwaliteit. Dat zij niet alleen naar prestaties kijken, maar ook naar de mens erachter, maakt deze samenwerking bijzonder.”

Team NL Huis

Eerder deze week was Schouten present in Utrecht, waar de aftrap werd gegeven voor de ticketverkoop voor het Staatsloterij Team NL Huis in Milan. In 2026 worden de Olympische Winterspelen gehouden in Italië. Als vijfvoudig medaillewinnares op de Olympische Spelen is ze ervaringsdeskundige op het gebied van feestjes vieren in de TeamNL-feesthuizen.

"In Pyeongchang (2018, red.) heb ik een feestje gevierd, maar ik denk dat er in Milaan heel veel meer fans gaan komen omdat het in Europa is. Dat kun je niet vergelijken. Voor de sporters is het heel leuk dat het in Europa is, want het wordt een mooi feestje", zegt ze. In Peking waren wegens de coronapandemie feestjes sober.