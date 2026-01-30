In 2024 won ze nog de Alternatieve Elfstedentocht Weissensee 2024, maar twee jaar later vindt Tessa Snoek het wel welletjes. De 26-jarige marathonschaatsster uit Abcoude gaat 'nieuwe dromen' najagen en stopt met wedstrijden rijden op landelijk niveau.

De schaatsster van Team VGR Sport / Vreugdenhil Dairy Foods is een van de grootste namen binnen het marathonschaatsen. Ze won bijvoorbeeld ook tweemaal het klassement Grand Prix. Daarnaast werd ze tweede bij het Open Nederlandse kampioenschappen marathonschaatsen op natuurijs in 2025.

'Deze prachtige sport'

Op Instagram licht ze haar besluit om te stoppen toe. " Na dit schaatsseizoen stop ik als marathonschaatser op landelijk niveau", staat er. "En wat heb ik genoten van (bijna) alle wedstrijden, het toewerken naar doelen, mijn geweldige teamgenoten en natuurlijk van deze prachtige sport."

Ze vervolgt: " Het is niet zo dat ik geen plezier meer heb in het marathonschaatsen, maar ik voel dat het voor nu tijd is voor iets nieuws. Voor een nieuw avontuur, nieuwe uitdagingen en andere dromen. Ik wil iedereen enorm bedanken voor alle support, het vertrouwen en de mooie momenten van de afgelopen jaren. Ik kijk met trots en dankbaarheid terug. Nu nog volop genieten en knallen tijdens de laatste wedstrijden op de baan en in Zweden!"

Esther Kiel

Snoek was er al vroeg bij in het marathonpeloton. Op haar 18e reed ze wedstrijden bij de senioren. In 2019 kwam er nog een Nederlandse titel bij de junioren A.

Haar generatiegenoot en rivale Esther Kiel stopt ook. "Na een schaatscarrière met mooie overwinningen en resultaten is het na dit seizoen tijd voor andere dingen", meldde zij.

