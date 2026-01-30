Zo vernietigend als Jordan Stolz uithaalt op het ijs, zo ingetogen en bescheiden oogt de Amerikaanse topschaatser langs de kant. De veelwinnaar is geen man van grote woorden of lange monologen. Toch deelt Stolz af en toe wat plaagstoten uit.

Met de Olympische Winterspelen in aantocht krijgen Amerikaanse media meer aandacht voor Stolz. De 21-jarige meervoudig wereldkampioen maakt kans op minstens vier gouden plakken bij de Spelen in Milaan: op de 500 meter, 1000 meter, 1500 meter en massastart. Wellicht doet hij ook mee aan de team pursuit; dat moet nog worden besloten.

Chill

In een uitgebreid portret van Stolz bij NBC Sports merkt de auteur op dat Stolz een 'chill persona' heeft, oftewel een ontspannen karakter. Maar daar schuilt een genadeloze competitieve spirit achter, aldus het stuk.

Een voorbeeld daarvan is hoe Stolz reageerde toen onlangs een van zijn records werd verbroken. Finn Sonnekalb uit Duitsland zette in november 2025 een nieuw wereldrecord junioren op de 1500 meter neer. Stolz' trainingspartner Carl Platt zegt: "Daar was hij niet blij mee. Hij wil zijn records niet afstaan."

Arrogant

Stolz beschrijft zichzelf zo: "Ik ben niet arrogant. Sommige mensen gaan met druk om door arrogant te zijn, zoals Nederlandse schaatsers. Ze zeggen dan arrogante dingen in de media. Ik doe dat niet."

Waarna de schrijver droog opmerkt: 'Maar andere mensen arrogant noemen is eigenlijk ook arrogant'.

Medaille weggooien

Ook veelzeggend is de nasleep van de WK afstanden 2025 in Hamar. Stolz arriveerde in Noorwegen nadat hij amper was hersteld van een longontsteking. Mede daardoor raakte hij al zijn titels op de 500, 1000 en 1500 meter kwijt.

Na de 1000 meter, waarop hij derde werd, ging Stolz op een bankje zitten en smeet hij zijn bronzen medaille weg. Trainer Bob Corby zei tegen Stolz: "Goh, het lijkt erop dat je zo ver mogelijk weg wil zijn van dat ding als maar kan." En Stolz zei venijnig: "Ik ga die plak achter mijn fiets binden de komende zomer en dan sleep ik het overal met me mee."

