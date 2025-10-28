Olympisch kampioen Bart Swings kampte in aanloop naar het schaatsseizoen met een zware knieblessure. Zijn revalidatieproces deelde de Belg op een opmerkelijk platform. Swings geniet namelijk van een 'extreme samenwerking' met OnlyFans. "Ik zal nooit met 18+ content komen."

Al sinds het begin van vorig schaatsseizoen zit Swings in de knoei met zijn knie. "Ik kon alleen schaatsen door paracetamol en ibuprofen in te nemen. Dat was verre van ideaal'', vertelt de 34-jarige schaatser van Team IKO-X2O in gesprek met Sportnieuws.nl.

'Niet het meest fancy'

Toch ging de pijn in zijn knie na het seizoen van kwaad tot erger. "In augustus was het rampzalig op het ijs, ik kon gewoon niet schaatsen. Ik heb op een moment serieus getwijfeld of ik ooit pijnvrij zou kunnen schaatsen'', verklaart Swings. Daarom onderging hij afgelopen zomer een serieus revalidatieproces.

Hiervoor keerde Swings terug naar België. "Ik heb de hele zomer bij mijn ouders verbleven. Ik sliep in de kamer waar ik als tiener opgroeide. Niet het meest fancy om op die manier terug te moeten. Maar er komt nu zo'n groot doel aan dat ik me makkelijk kon motiveren." In zijn oude kamer werd Swings veel herinnerd aan vroeger. "Er hing nog een poster van Lord of the Rings. Voor de rest veel bekers en medailles van mijn jeugdjaren bij het skeeleren."

'Ik word daar niet bang van'

De revalidatie ging uiteindelijk goed. Na een injectie in zijn knie staat Swings sinds oktober weer pijnvrij op het ijs. Dat was een grote opluchting voor hem. "Mijn angst was om me op ervaring te kwalificeren voor de Olympische Spelen en dan vervolgens geen rol van betekenis te kunnen spelen. Als dat zo zou zijn, dan zou ik ook niet lang blijven doorgaan. Maar nu gaat er een hele wereld voor mij open en zijn er weer dingen mogelijk." Swings blijft realistisch en is er van bewust dat hij wel een achterstand heeft. "Maar ik word daar niet bang van'', vertelt hij stellig.

'Het was heel veel ‘facking’'

Door een unieke samenwerking van Swings konden zijn fans een kijkje achter de schermen nemen tijdens zijn revalidatie. Zo deelt de olympisch kampioen video's van zijn verhaal als schaatser op OnlyFans. Dit platform wordt vooral geassocieerd met 18+-inhoud. In augustus deelde Swings hierop beelden van hem na een mislukte training door zijn knieblessure. Hierin is te zien dat de Belg zijn emoties de vrije loop liet. "Voor mij had er wel in geknipt mogen worden. Zeker toen ik erachter kwam dat het ook werd uitgezonden op het journaal in België. Het was heel veel ‘facking’. Maar dat hoort er wel bij", aldus Swings.

De samenwerking met OnlyFans kwam volgens Swings tot stand, omdat er in België minder media-aandacht is voor het schaatsen. "Schaatsen is in België geen grote sport, dus je moet andere manieren vinden om je verhaal te vertellen. En dan moet je misschien extreme samenwerkingen aangaan, bijvoorbeeld met Onlyfans. Het is uitdagend en iets nieuws. Ik zie het als een win-win."

'Ik zal nooit met 18+ content komen'

Toch is Swings zich goed bewust van de negatieve connotatie rond zijn partner. Daarom stelt hij de critici ook gerust. "Ik zal nooit met achttien plus content komen." De massastart-specialist benadrukt vooral de positieve aspecten van zijn 'extreme samenwerking'. "Al mijn andere sponsoren zijn super blij met de extra aandacht. Een vraag in de Slimste Mens van België ging vorige week zelfs over mijn samenwerking met OnlyFans."

Als het aan Swings had gelegen was hij eerder begonnen met het delen van zijn verhaal op social media. De Belg geniet van de mogelijkheden die de extra aandacht met zich meebrengen. Dit komt volgens Swings mede dankzij zijn teamgenoten. "Ik raakte geïnspireerd om meer met social media te doen door Joy (Beune, red) en Pien (Hersman, red). Zij investeren daar veel in en krijgen er veel voor terug."