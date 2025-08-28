Het is maar de vraag of de regerend olympisch kampioen op de massastart bij de mannen zijn gouden medaille kan verdedigen in Milaan. De Belg Bart Swings staat voor een spannende race tegen de klok of hij de Winterspelen überhaupt haalt. Dat niet alleen; zijn nare blessure heeft ook grote gevolgen voor teamgenoot Joy Beune.

De 34-jarige Swings heeft al maanden last van een knieblessure. Bij zijn team IKO-X2O heersen er inmiddels frustraties over het verloop en het herstel. "Er is geen sprake van paniek, maar frustrerend is het onderhand wel", ving Schaatsen.nl op van de ploegleiding. “Zorgwekkend”, zo noemt trainer Martin ten Hove de stand van zaken. “Het grote probleem is dat Swings momenteel bepaalde trainingen wil uitvoeren die onmogelijk zijn, omdat zijn knie er niet klaar voor is."

'Belangrijk voor Joy Beune'

Joy Beune, de Nederlandse schaatskoningin van de afgelopen WK afstanden en grote hoop op veel eremetaal in Milaan, ondervindt óók hinder van de blessure van Swings. “Bart is in de voorbereiding ook een belangrijke schakel in de tempotrainingen van Beune. Maar het was twee weken geleden direct duidelijk dat Bart echt niet door kon op het ijs", zegt IKO-X2O-trainer Erik Bouwman. “Dit zijn ernstige klachten hoor.”

'Ik kan me niet veel meer veroorloven'

Zelf is Swings er helemaal klaar mee dat hij al maanden niet fit is en dus niet het beste uit zichzelf kan halen. Uitgerekend in de voorbereiding op het olympische jaar zit hij vol onzekerheid en frustratie. De tijd dringt, want op 15 november moet hij er al staan in Salt Lake City bij het begin van de wereldbeker. “Ik kan me niet meer veel oponthoud veroorloven. Het is van het grootste belang dat je daar goed bent. In dat opzicht is 15 november niet zo heel ver weg, hè.”

'Race tegen de klok'

Swings hoeft als Belg geen Olympisch Kwalificatie Toernooi (OKT) te rijden, in tegenstelling tot zijn Nederlandse collega's als Beune. Dat is het enige voordeel. Hij moet zorgen dat hij na vier wereldbekers in de top-24 op de mass starts staat, dan mag hij naar Milaan. "Het is een race tegen de klok waar we met elkaar in zitten", tekent trainer Ten Hove de situatie. "Het is niet zo dat er paniek in de tent is, want we weten dat zo’n klassering normaliter haalbaar is."