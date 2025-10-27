De weken voordat het schaatsseizoen pas écht gaat beginnen, worden er in Thialf al bizar harde tijden gereden. Vooral Femke Kok, die het baanrecord op de 1500 meter en ook bijna op de 1000 meter verbrak, zorgt voor veel verbazing. Zo ook bij vijfvoudig wereldkampioen Joy Beune. "Het is bewonderenswaardig dat er mensen al zo hard rijden."

Het wordt voor Beune een bijzonder, maar ook spannend jaar. De afgelopen twee seizoen veranderde bijna alles wat ze aanraakte in goud. Zo werd de 26-jarige schaatsster wereldkampioen op de 1500, 3000 en 5000 meter. Toch kan Beune dit seizoen pas haar debuut maken op de Olympische Spelen.

'Wat had ze nou te verliezen?'

Op een van haar lievelingsafstanden lijkt Beune er dit jaar een nieuwe serieuze concurrent bij te hebben gekregen. Zo verraste topschaatsster Kok vriend en vijand toen ze drie weken geleden op de 1500 meter het baanrecord van Thialf verbeterde tijdens een trainingsrit. Daarom beschouwt Beune haar ook als serieuze uitdager, zo vertelt ze in een gesprek met Sportnieuws.nl. " Het is bewonderenswaardig dat er mensen al zo hard rijden. Dat vind ik gaaf om te zien ja."

Toch verwacht Beune dat Kok zichzelf ook tegen gaat komen op de 1500 meter. "Voor haar komt het nu wel uit het niets. Ik denk dat de volgende rit lastiger zal worden voor haar'', zo legt de rijdster van Team IKO-X2O. "Nu ging ze er onbevangen in. Wat had ze nou te verliezen?"

'Dan denk ik: shit, ik moet harder'

Zelf ziet Beune nog wat verbeterpunten om de strijd met kok aan te gaan op de NK afstanden. "Met de wedstrijden die ik tot nu heb gereden ben ik nog niet heel tevreden. Ik weet van mezelf dat ik iets meer tijd nodig heb. Het gaat nu wel iedere week beter en beter. Ik moet nu in de wedstrijd-flow zien te komen."

Beune legt uit dat ze in het begin van het seizoen vooral moeite heeft met het technische aspect. Een kwaal waar ze vaker last van heeft aan de start, zo legt ze uit. "Dan wil ik net iets te graag waardoor ik het goede schaatsen overboord gooi. Dan denk ik: shit, ik moet harder. Maar dat is iets waar we nu mee bezig zijn."

'Dat slaat natuurlijk nergens op'

Fysiek voelt Beune zich tiptop in orde. Door haar nieuwe status als een van de beste schaatsers van Nederland, beleefde ze wel een meer intense zomer dan normaal. "Ik heb een drukke zomer gehad betreft partners. Wat ook wel heel erg leuk is, want het is leuk om partners aan je te binden en dan samen die route naar de Spelen te bewandelen'', zo verklaart de vriendin van Kjeld Nuis.

Ondanks alle verplichtingen steeg Beune in de voorbereiding boven zichzelf uit. Zo trapte ze ongekende waardes tijdens een fietstest nadat ze net binnen 24 uur op en neer naar Berlijn was geweest voor een partner-deal. "Toen moest iedereen wel lachen. Ik behaalde een dik persoonlijk record. Ja, dat slaat natuurlijk nergens op. Even op en neer naar Berlijn en dan dit." Volgens Beune gaf dit PR haar veel vertrouwen. "Toen dacht ik van: zie je wel, fysiek ben ik hartsikke in orde."

NK afstanden

Aankomend weekend start het schaatsseizoen echt. Van vrijdag 31 oktober tot en met zondag 2 november wordt er in Thialf gestreden om de nationale afstand-titels én startplaatsen voor de wereldbekers. Beune is optimistisch en kijkt zelfs al verder. "Het is een hele reële kans dat ik olympisch kampioen ga worden."