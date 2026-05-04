Topschaatser Joep Wennemars heeft er een nieuwe collega bij gekregen bij Team Essent. Olympiër Sebas Diniz zal zich komend seizoen bij de sprinttrein van de schaatsploeg voegen. Volgens ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As is dat ontzettend goed nieuws voor Wennemars.

Tweevoudig olympisch kampioenen Hoog en Van As reageren in de podcast van Sportnieuws.nl op de stelling: 'Een gevoelige overstap pakt goed uit voor Joep Wennemars'. Hoog denkt van wel. "Dat moet nog blijken natuurlijk. We kunnen niet in de toekomst kijken."

Gevoelige transfer

Diniz maakte de overstap van Team IKO X2O, dat volgend seizoen verdergaat onder de naam X2O Badkamers, naar Team Essent. "Hij had nog een doorlopend contract bij IKO. Daarom is het gevoelig", vertelt Hoog. De overeenkomst van Diniz liep namelijk nog tot en met seizoen 2027/28.

"Hij gaf zelf aan dat die gesprekken lastig waren", vervolgt Hoog. "Het is ook binnen de schaatswereld wel een beetje ongebruikelijk om dit op deze manier te doen. De schaatswereld is natuurlijk ook heel klein en iedereen kent elkaar, dus dat brengt denk ik een beetje het gevoelige naar boven."

'Ontzettend goed'

"Voor Joep Wennemars is dit denk ik juist ontzettend goed", stelt de ex-hockeyster. De wereldkampioen op de 1000 meter zou van zijn nieuwe teamgenoot kunnen leren. "Ze maken elkaar sterker in de training en ik denk dat dat cruciaal is binnen een sprintteam. Dat het niveau omhoog gaat."

Van As sluit zich daarbij aan. "Ja, ik hoop dat ze het beste in elkaar naar boven gaan halen. Dat het gewoon een positieve concurrentiestrijd is. Het kan soms zo zijn dat je elkaar echt het licht in de ogen niet gunt."

'Het draait niet alleen om Wennemars'

De twee gaan ervan uit dat ze bij Team Essent, de ploeg van directeur Sven Kramer en coach Jac Orie, hebben nagedacht wat Wennemars uit de samenwerking met Diniz kan halen. "Maar het draait niet alleen om Joep Wennemars", benadrukt Van As. "Natuurlijk wordt er gekeken van: hoe kunnen we onze eigen sprinters die we al hebben beter maken?", legt ze uit. "Maar aan de andere kant: het wordt niet om hem heen gebouwd."

Met de komst van Diniz en de Noorse sprinter Bjørn Magnussen staat de ploeg er volgens haar goed voor richting het nieuwe seizoen. "Je hebt zoveel aan elkaar in de training, dus iedereen wordt er beter van."

"Als het kwaad had gedaan, dan hadden ze het waarschijnlijk niet gedaan", denkt Hoog. "Nee, want je wil natuurlijk in je team ook een bepaalde saamhorigheid", reageert Van As. "Je wil geen gedoe of alleen maar gezeik. Al die negativiteit, daar heb je helemaal geen zin in."

Speciaal voor Sportnieuws.nl nemen voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As elke maandag de sportweek door. In deze aflevering onder andere aandacht voor het ingrijpende besluit van Xan de Waard, de onrust rond Michel van Gerwen, de opmerkelijke plannen van Antoinette Rijpma-de Jong én de internationale ophef rond Jutta Leerdam.