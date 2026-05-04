Anastasia Potapova, de vrienden van de Nederlandse tennisser Tallon Griekspoor, weet de ogen de laatste weken flink op zich gericht. De voor Oostenrijk tennissende Russin haalde de halve finales van het toernooi van Madrid en dankte haar vriend daarvoor. Olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As snappen dat wel.

"Tallon Griekspoor werd door zijn vriendin Anastasia Potapova bedankt", begint Van As in de Sportnieuws.nl-podcast die ze elke week maakt met Hoog. "Hij heeft haar zo goed aangemoedigd en gecoacht dat zij haar partij won en naar de volgende ronde ging. Dat is natuurlijk heel lief eigenlijk, dat ze dat zegt.”

"Hij kwam halverwege de derde set aan", vertelt Hoog over het duel met Karolina Pliskova in de kwartfinale van het Mastertoernooi van Madrid. "Hij moest zelf namelijk eerst zelf tennissen. Die wedstrijd verloor hij.” Van As grappend: “Ja, want hij is niet aangemoedigd door haar.” Hoog: “Ja, precies. Zo werkt dat.”

'Griekspoor de verlosser'

Potapova had de eerste set van het duel met Pliskova gewonnen, maar de tweede verloren en in de derde set keek ze tegen een 3-1 achterstand aan. "Ze voelde gewoon stress", aldus Hoog. "Tenniste tegen zichzelf en toen zag ze hem, de verlosser. Hij ging haar aanmoedigen, duimpjes omhoog steken en zeggen dat ze samen deden. Allemaal helemaal positief."

"Zij ging daar heel lekker op en won uiteindelijk de derde set en dus ook de wedstrijd. Ze gaf daarna in een interview aan van ja, ik moet hem echt bedanken. Hij heeft eigenlijk de derde set gewonnen. Ik hoefde alleen nog maar te tennissen. Hij heeft het gedaan.” Uiteindelijk was de halve finale het eindstation voor Potapova. De uiteindelijke winnares Marta Kostyuk bleek te sterk.

Olympische Spelen

Van As is vol lof over de samenwerking tussen Griekspoor en Potapova: "Het was dus wel datgene wat zij nodig had om die wedstrijd naar zich toe te trekken. Terwijl ze in een moeilijk moment zat.” De ex-tophockeyster kan zich geen vergelijkbaar moment herinneren uit haar indrukwekkende loopbaan, maar Hoog wel.

We gaan terug naar de aanloop richting de Spelen van Peking in 2008. Bondscoach Marc Lammers had een deel van de selectie van de Oranje-hockeysters al bekend gemaakt en daar zat Hoog toen niet bij.

“Het was een rare situatie en ik moest me bewijzen voor die laatste plekken", aldus Hoog. "Ik zat er toen niet lekker in en we moesten nog twee wedstrijden spelen. Toen zei mijn moeder dat ze naar die twee wedstrijden zou komen kijken. Dat gaf me wel een soort van vleugels. Dat gaf me toen echt wel energie.” Hoog knokte zich uiteindelijk in de selectie en samen met Van As pakte ze zo haar eerste olympische goud.

In deze aflevering onder anderen aandacht voor het ingrijpende besluit van Xan de Waard, de onrust rond Michel van Gerwen, de opmerkelijke plannen van Antoinette Rijpma-de Jong én de internationale ophef rond Jutta Leerdam.