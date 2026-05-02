De overstap van Sebas Diniz van IKO-X20 naar Team Essent is niet over één nacht ijs gegaan. De 24-jarige schaatser had bij zijn vorige ploeg nog een doorlopend contract, maar besloot toch de stap te zetten. In een openhartig interview gaat hij dieper in op zijn beslissing.

"Ik zat de afgelopen vier jaar ook echt op mijn plek bij IKO", vertelt Diniz in gesprek met De Telegraaf. "Ik werd ieder jaar beter, maar voelde ook dat ik nu op een soort kruispunt in m'n carrière stond." Na de laatste wedstrijd van het seizoen begon hij te reflecteren. "Ik vroeg mezelfL af wat ik wilde en wat ik nodig had om nog een stap te maken en de echte aansluiting bij de wereldtoppers te vinden."

Het vertrek bij IKO was allesbehalve makkelijk. Diniz had er nog een contract tot en met het seizoen 2027-2028. "Ik heb als eerste Martin (Ten Hove, zijn coach bij IKO, red.) opgebeld. Dat zijn niet de leukste gesprekken. Ik legde uit waar mijn keuze vandaan kwam en heb daarna ook de rest van de ploeg persoonlijk ingelicht. Niet iedereen zag het aankomen en dat snap ik ook. Maar ik denk dat de meesten mij wel begrepen toen ik mijn verhaal uitlegde, al blijft het natuurlijk lastig. Soms is het goed om verder te kijken en nieuwe avonturen aan te gaan."

De timing voelde voor Diniz als de juiste. "Dit was het perfecte moment voor mij om van ploeg te wisselen. We starten nu met een nieuwe olympische cyclus. De weg naar de volgende Winterspelen in 2030 wordt vanaf nu ingezet. Ik voelde heel sterk dat als ik iets wilde veranderen, ik het nu moest doen."

In het persbericht dat Team Essent zaterdagochtend verspreidde, laat Diniz ook weten wat hem naar de ploeg trok. Bij Essent traint hij straks samen met Joep Wennemars en de aangetrokken Noorse topsprinter Bjørn Magnussen. "Bjørn heeft op de 500 meter al eens een 33'er gereden. Dat is iets waar ik ook van droom. Voor iedere 500 meter-rijder is dat de magische grens. Een omgeving met zulke snelle jongens gaat mij ook sneller maken."

Met zijn komst naar het team van succescoach Jac Orie zijn de ambities van Diniz helder. "Die vijfde plek op de Olympische Spelen heeft mij veel laten inzien en nog meer laten geloven dat mijn dromen realistisch zijn. Over vier jaar wil ik op het podium staan. Een olympische medaille, dat is voor mij natuurlijk het ultieme. Bij Team Essent heb ik de perfecte omgeving om die ambities waar te maken."