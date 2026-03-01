Mark Tuitert vindt het heel vreemd dat Gioya Lancee als Nederlands kampioen geen plek krijgt voor de WK allround. Hij ziet zelfs dat het tegen de regels is dat er bij de NK allround voor vrouwen geen WK-ticket te verdienen was.

Bij de NK allround bij de vrouwen was er door aanwijsplekken geen ticket te verdienen voor de WK. Joy Beune, Antoinette Rijpma-de Jong en Marijke Groenewoud kregen via een aanwijsplek al een ticket voor die WK, waardoor de plekken vergeven waren. Lancee werd zondag Nederlands kampioen in Thialf, maar dat levert haar dus geen plekje op de WK op.

'Tegen de regels'

Tuitert is van mening dat het feit dat Lancee niet naar de WK kan zelfs een beetje tegen de regels is. "Er waren twee plekken die ingevuld zouden worden, dus eigenlijk gebeurd er iets dat tegen de regels is. Dat vind ik zelf heel vreemd. Het is ook jammer voor het toernooi, want dan krijg je een heel andere strijd. Ik denk ook dat ze had meegedaan voor die plekken op de WK", zo vertelt de oud-topschaatser bij de NOS.

Ook denkt Tuitert dat Lancee had meegedaan om de WK-tickets als de grote favorieten wel aanwezig waren geweest in Thialf. "Ik denk dat het een andere strijd was. Je kan niet zo maar zeggen dat we iedereen intekenen en dan klaar zijn. Zeker niet als je zo in vorm bent zoals Lancee. Ik vind het persoonlijk heel jammer dat die derde plek hier niet beschikbaar is."

Erben Wennemars

Erben Wennemars roept Lancee op om te gaan genieten van haar Nederlandse titel ondanks de afwezigheid van een WK-ticket en de topfavorieten. "Over tien jaar weet niemand meer wie hier wel en niet waren, maar dan zien we nog wel haar naam staan als Nederlands kampioen allround 2026. Dan is een carrière toch geslaagd. Je krijgt nooit zekerheid dat je nog zo’n prijs kan pakken, dus je moet elke prijs vieren."