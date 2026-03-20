Jutta Leerdams gedragen gouden olympische pak ging onder de hamer. Althans, dat dachten velen. Er ontstond een heuse biedingsoorlog op de outfit, die eindigde op 195.000 euro. Bijna een maand na het sluiten van de markt bleek dat het toch niet ging om een gedragen pak. Dat was ook in het buitenland groot nieuws.

MatchWornshit (MWS) en TeamNL sloegen de handen ineen op de Winterspelen. Ze bedachten een veiling met gedragen schaats-en shorttrackpakken. De veiling van Leerdam brak records, maar achteraf kwam de winnaar bedrogen uit. De hoogste bieder kwam samen met MWS tot een niet nader gespecificeerde oplossing, waardoor het geboden bedrag blijft staan.

Alle andere geveilde wedstrijdpakken bleken wel echt te zijn gedragen. Dat dit bij Leerdam is misgegaan, komt volgens NOC*NSF door "een misverstand" en is "geen opzet". Leerdam won vorige maand in Milaan de 1000 meter en werd tweede op de 500 meter.

Pak Jutta Leerdam groot nieuws in buitenland

Door haar groeiende status - en relatie met Jake Paul - geniet Leerdam steeds meer populariteit in het buitenland. Daar wordt dan ook het nieuws breed uitgemeten. Bijvoorbeeld bij onze zuiderburen. Het Laatste Nieuws spreekt van een 'pijnlijk misverstand'. Sporza heeft het over 'een dure fout'. "Je hebt foutjes en dan heb je misverstanden van zo'n 200.000 euro", plaatsen zij bij een bericht op Instagram.

Ook het Duitse Bild besteed er aandacht aan. 'Enorme ophef over pak Leerdam', kopt het Duitse medium.

Hoogste bieder

Het grootste deel van de opbrengst ging naar IJsvereniging Pijnacker, de jeugdclub van Leerdam. "De hoogste bieder, die anoniem wil blijven, is geïnformeerd over de aangepaste status. Hij heeft aangegeven het pak te willen behouden en heeft er geen probleem mee dat Jutta Leerdam haar wedstrijdpak houdt. Omdat betrokkenen niet willen dat kinderen de dupe van een misverstand worden, is in gezamenlijk overleg besloten het geboden bedrag te handhaven", stond in een persbericht van MWS en NOC*NSF.