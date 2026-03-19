Het peperdure schaatspak van Jutta Leerdam, dat voor bijna twee ton werd geveild, blijkt opeens toch niet het gedragen wedstrijdpak van de olympisch kampioene te zijn. Dat opmerkelijke bericht kwam donderdag naar buiten. Op de veiling stond het pak nog te boek als 'gedragen door Leerdam', maar niets blijkt minder waar.

Het schaatspak van Jutta Leerdam leverde na de Olympische Spelen een slordige 195.000 euro op. Nu blijkt dat niet het pak te zijn dat zij droeg tijdens haar optredens in Milaan. Dat was wel het uitgangspunt van de veiling, waardoor de status nu is aangepast van 'gedragen wedstrijdpak' naar 'olympisch schaatspak', melden veilingaanbieder MatchWornShirt (MWS) en sportkoepel NOC*NSF.

De hoogste bieder is samen met MWS tot een niet nader gespecificeerde oplossing gekomen, waardoor het geboden bedrag blijft staan. Leerdam blijft haar eigen wedstrijdpak dus gewoon zelf houden.

'Misverstand'

Alle andere geveilde wedstrijdpakken, die voor lang niet zo veel geld over de toonbank gingen, bleken wel echt te zijn gedragen. Dat dit bij Leerdam is misgegaan, komt volgens NOC*NSF door 'een misverstand' en is 'geen opzet'. Leerdam won vorige maand in Milaan de 1000 meter en werd tweede op de 500 meter.

Jeugdclub Leerdam

Het grootste deel van de opbrengst gaat naar IJsvereniging Pijnacker, de jeugdclub van Leerdam. "De hoogste bieder, die anoniem wil blijven, is geïnformeerd over de aangepaste status. Hij heeft aangegeven het pak te willen behouden en heeft er geen probleem mee dat Jutta Leerdam haar wedstrijdpak houdt. Omdat betrokkenen niet willen dat kinderen de dupe van een misverstand worden, is in gezamenlijk overleg besloten het geboden bedrag te handhaven", staat in een persbericht van MWS en NOC*NSF.

Andere pakken

De veiling van alle pakken samen leverde ruim 275.000 euro op. Dat van Femke Kok, kampioene op de 500 meter, was het op een na populairst met een opbrengst van 4802 euro. Dat komt nog niet eens een beetje in de buurt van het pak van de razendpopulaire Leerdam.