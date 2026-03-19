Op de Olympische Winterspelen kwam voor Jutta Leerdam een droom uit. Jarenlang had ze maar één doel: olympisch goud op de 1000 meter. Nu ze dat heeft afgevinkt, is de vraag wat de toekomst brengt. De 27-jarige heeft in haar ogen alles gewonnen wat er te winnen valt. Ook denkt ze er aan om een gezin te stichten met verloofde Jake Paul. Maar wie weet blinkt Leerdam over enkele jaren wel uit in een andere sport.

De olympische titel op haar geliefde afstand was de kers op de taart. Leerdam pakte in 2022 zilver op de 1000 meter, maar wilde in Milaan een gouden kleur medaille. Daar moest alles voor wijken. De Westlandse brak met schaatsteam Jumbo (tegenwoordig Essent) en startte een eigen team. Dat bleek de succesformule, want met haar vertrouwde trainer Kostas Poltavets voltooide ze begin februari haar grootste wens.

Vragen over toekomst

"Veel mensen vragen naar mijn toekomst, maar ik moet zeggen dat ik het gewoon nog niet weet", sprak Leerdam nadat ze ook nog zilver won op de olympische 500 meter. "Deze zomer wil ik kijken hoe ik me voel, dan zal ik het zien. Ik heb nu een supercomplete carrière, dat is één ding dat zeker is. Ik had nog geen olympische titel en nu heb ik die wel", stelde ze.

Toch lijkt de deur nog op een kier te staan. "Ik heb in het schaatsen alles bereikt wat ik wilde bereiken, maar het is wel echt mijn passie. Ik houd van de schaatssport en van de beweging en het gevoel met het ijs. De snelheid die ik kan genereren met mijn eigen lichaam, geeft mij zo'n mooi gevoel. Ik moet het daarom goed afwegen in mijn hoofd."

Eindelijk weer skiën

Leerdam beëindigde haar schaatsseizoen na de Olympische Winterspelen, dus sloeg ze de WK sprint over. Het gaf haar tijd om andere leuke dingen te doen met haar verloofde Jake Paul en de rest van haar familie. Zo toog het gezin deze week naar de Franse Alpen om weer eens te skiën. Dat bleek voor het eerst in 12 jaar tijd weer te kunnen voor Leerdam.