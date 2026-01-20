Pien Hersman viert vandaag (dinsdag 20 januari) haar 22e verjaardag. De topschaatsster van Team IKO-X2O is enorm populair op Instagram en wordt in de reacties overladen met complimenten. Ook Kjeld Nuis meldt zich tussen het feestgedruis.

Pien is dochter van voormalig topschaatser Martin Hersman, die zijn dochter met de nodige emoji's feliciteert in de comments. Hij is lang niet de enige: Hersman junior heeft ruim 700.000 volgers op Instagram en blijkt ook geliefd bij haar collegaschaatsers. Ze deelde foto's in een feestelijk kostuum, met een glas in haar hand en ballonnen waarop haar nieuwe leeftijd te zien was.

Ze krijgt veel liefdevolle reacties. Zo noemt teamgenote Joy Beune haar een beautiful girl en laat ook voormalig ploeggenote Robin Groot een felicitatie achter. Groot stopte vorig jaar met schaatsen. Zij zijn nog altijd een vriendinnengroep en Hersman gaat dan ook regelmatig met Kjeld Nuis, de vriend van Beune, om. Hij reageert: "Lekker jong nog."

Liefde van Jesper de Jong

Jenning de Boo en Angel Daleman zijn twee andere schaatsers die zich melden in de comments. Ook toptennisser Jesper de Jong kan natuurlijk niet ontbreken. Hij heeft een relatie met Hersman en schrijft: 'Zo halloooooo'. De Jong werd maandag kansloos uitgeschakeld in de eerste ronde van de Australian Open door Daniil Medvedev (3-0), maar is nog altijd in Australië. Hij doet namelijk ook mee aan het dubbelspel, waar hij dinsdag- op woensdagnacht in actie komt met Sem Verbeek.

Moeizaam jaar

Hersman beleeft niet haar beste jaar als profschaatsster. Waar ze vorig jaar nog zesde werd op de 500 meter bij de NK afstanden, kwam ze dit jaar niet verder dan de tiende tijd. Op de 1000 meter werd ze zelfs 21e. In die periode ging het wel heel slecht met haar oma, die vlak daarna overleed.

Maar op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) ging het niet veel beter. Ze werd tweemaal tiende op de 500 meter, de enige afstand waar de sprintster aan meedeed. Hersman verklapte aan het einde van het seizoen al op vakantie te gaan met haar vriend en mee te gaan naar zoveel mogelijk tennistoernooien.