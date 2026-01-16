Voor Nederlandse schaatsster Pien Hersman ziet haar seizoen er anders uit dan de toppers die naar de Olympische Spelen in Milaan gaan. Ze kijkt dan ook al uit naar het einde van het seizoen en onthult haar plannen met bekende vriend Jesper de Jong.

Hersman ging van start op de 500 meter tijdens het OKT en reed daar de tiende tijd van 38.095. De schaatsster van Team IKO X2O zal dus niet meereizen naar Milaan voor de Winterspelen. Toch staan er nog wat sportieve tripjes op het programma voor de 21-jarige.

Jesper de Jong

Dat onthult ze tijdens een vragenrondje op Instagram. Daar wordt ze gevraagd naar haar vakantieplannen, samen met haar vriend: toptennisser Jesper de Jong. "Het schaatsseizoen is nog twee maanden en daarna kunnen wij op vakantie", legt ze uit. "Ik ga zo veel mogelijk met Jes mee naar zijn toernooien. Kan niet wachten."

De Jong komt maandag in actie op de eerste Grand Slam van het seizoen, de Australian Open. Er staat hem een loodzware opgave te wachten tegen de Russische nummer 11 van de wereld Daniil Medvedev. De markante tennisser stond drie keer in de finale in Melbourne: in 2021, 2022 en 2024. Toch bieden zijn recente resultaten hoop voor de Nederlander. Medvedev won in 2025 maar één wedstrijd op alle grand slams en kende een desastreus jaar.

Hersman hoopt ook nog een andere sportieveling te bezoeken in de Verenigde Staten, namelijk haar zusje Veerle. "En ben van plan mijn zusje op te zoeken in Amerika, die daar hockeyt en studeert. Hoe het er precies uit gaat zien weet ik nog niet", zegt ze daarover.

Eerst zal ze het schaatsseizoen nog moeten afronden. Hoe ziet dat er nu uit voor Hersman? Trainen en voorbereiden op het NK sprint", antwoordt ze op die vraag. Ze komt daar in actie op 28 februari en 1 maart.

Irritatie en motivatie

De Spelen ziet ze helaas dus aan zich voorbij gaan. Toch zet ze alles op alles om het seizoen tot een succes te maken. Volgers vragen zich met welke irritaties ze te maken heeft in de sport en wat haar motiveert. "Niets ergert me echt, maar wat mijn grootste uitdaging is, zijn de twijfels en tegenslagen en het geduld dat van me gevraagd wordt", is Hersman openhartig.

"Geduld is niet mijn sterkste kwaliteit", geeft ze toe. "Maar deze momenten leren me veel, maken me sterker en zijn onderdeel van het groeiproces. Wat me door laat gaan is mijn liefde voor de sport, het perfectioneren van mijn techniek en het volgen van mijn doelen en dromen."

