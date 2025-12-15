De Noorse schaatsers lijken elke week beter te presteren en dat komt ook mede door de uitstekende coaching van Bjarne Rykkje. De trainer van de Noren en oud-schaatser heeft een Nederlandse moeder en een Noorse vader en deed ook veel ervaring op in Nederland. Hij leerde echter van niemand zo veel in het schaatsen als van één man: Jac Orie.

In Noorwegen wordt het schaatsen alsmaar populairder. Schaatsers als Sander Eitrem en Sverre Lunde Pedersen worden steeds beter en rijden veel snellere tijden. Rykkje is al lange tijd coach bij de Noren en heeft het daar ook naar zijn zin. Hij is echter wel van mening dat er voor het schaatsen alsnog meer aandacht mag zijn in Noorwegen en hij vergelijkt het op dit moment met andere sporten.

"Er zijn altijd andere sporten en daar is onder de schaatsers wel wat frustratie over", is Rykkje eerlijk in de NOS Schaatspodcast over de aandacht voor het schaatsen in Noorwegen. "Zij vinden dat schaatsen een internationalere sport is dan bijvoorbeeld het langlaufen, waar ze ook gelijk in hebben. Als er iemand wint bij het langlaufen wordt daar heel veel over geschreven en als iemand tweede wordt bij het schaatsen wordt er helemaal niet over geschreven. Er wordt wel over schaatsen geschreven, maar nog lang niet genoeg."

Jac Orie

Rykkje is dus al lang actief bij de Noren, maar hij begon zijn loopbaan onder de vleugels van de Nederlandse succescoach Orie. Iemand waarvan hij erg veel heeft geleerd. "Natuurlijk heb ik wat van hem overgenomen. Ik ben bij Orie begonnen als coach, toen ik eigenlijk net klaar was met schaatsen. Ik was bezig met trainerscursussen en ik had wel een beetje ervaring als coach. Maar hij heeft me wel gevormd als coach. Zijn werkwijze met een hele wetenschappelijke aanpak daar heb ik natuurlijk veel van meegekregen. Dat probeer ik ook bij elke aanleiding te zeggen."

Orie was een leermeester en een inspiratiebron voor Rykkje, maar inmiddels is hij ook zijn eigen weg ingeslagen met zijn denkwijze over het schaatsen. "In Noorwegen is dit nu mijn achtste jaar en ik kan wel voelen dat ik mijn eigen weg ben ingegaan. De dingen waar ik zelf in geloof hebben meer prioriteit gekregen. Dat is ook heel belangrijk, want je kan niet ergens voor staan wat je zelf niet logisch vind. Je gaat je eigen filosofie ontwikkelen."