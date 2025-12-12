De start van de World Cup in Hamar verliep vrijdagavond niet vlekkeloos. Na problemen met het startpistool werd de 500 meter met een half uur uitgesteld, nadat Suzanne Schulting al aan de start verscheen. Haar coach Jac Orie vindt de situatie 'gewoon een beetje gek'.

Schulting reed meteen in de eerste rit tegen Rio Yamada, maar er bleken problemen te zijn met het startpistool. Dus moesten de schaatsster weer van het ijs en opnieuw beginnen aan de voorbereiding. "Ze moet even opnieuw opwarmen en over een half uur opnieuw proberen die focus terug te krijgen", aldus Orie, coach van Team Essent, bij NOS.

"Ik heb dit nog nooit gezien, dat ze vier keer terug moesten naar de start", vervolgt hij vol verbijstering. Het probleem was ook niet meteen opgelost, waardoor er dus een lange pauze werd ingelast. "Ik zou ze aanraden om een reservepistool te kopen. Ik vond het gewoon een beetje gek. Ik snap het niet zo goed, want hij ging ook uit zichzelf twee keer af volgens mij. Ja, gewoon een beetje jammer."

Sabotage?

Is er dan wellicht opzet in het spel? "Nou, ze zullen toch niet saboteren? Dat geloof ik niet", aldus Orie. "Maar wel gek dat ze het niet voor elkaar krijgen. Het lijkt me niet het meest ingewikkelde." Het is te hopen dat de problemen vrijdag nog worden verholpen. "Anders gaan we terug naar huis, met z'n allen in het vliegtuig. Gaan we met Joep (Wennemars, red.) terug." Wennemars gaat na de start van zijn rit op de 500 meter meteen van het ijs vanwege een blessure en zal daarna terugkeren naar Nederland.

"Nou we gaan vanavond starten hoor. Wat er ook gebeurt. Ik denk wel dat ze het op gaan lossen, hoor in een half uur", blijft Orie optimistisch. Hij kan nog wel om de situatie. "Je moet er maar van maken wat het is. Vanaf nu is het voor iedereen hetzelfde. Als Schulting net had moeten starten, dan is de rit faliekant kapot. Maar als je weer opnieuw op mag bouwen, dan heb je nog een redelijke kans."

'Negatief uniek'

Ook de schaatssters van Team Reggeborgh moeten weer opnieuw beginnen aan de voorbereiding. "Ja je bent alweer koud", zegt coach Gerard van Velde. "Het enige wat je moet doen is warm blijven, focus houden en kijken wat er gebeurt. Dat geldt voor iedereen. Het is een unieke situatie, maar negatief uniek."

