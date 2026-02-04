De Olympische Spelen staan op het punt van beginnen. Rond de selectie van de Nederlandse schaatsers is wel een hoop ophef ontstaan na het OKT. Voor Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB, was dat een zware tijd. "Ik voelde me een soort van aangeschoten wild in Thialf."

Het OKT leidde tot veel emoties. Schaatsers die zich plaatsten voor de Spelen waren door het dolle heen, maar er was ook enorme teleurstelling bij degenen die geen plekje bemachtigden. Er ontstond veel ophef om het mislopen van de 1500 meter door Joy Beune en de plek die Tim Prins moest afstaan aan Marcel Bosker. Dat kwam allemaal bij De Wit op zijn bord.

Die doet nu zijn verhaal over die periode in De Telegraaf. "Ik heb niet zo genoten van het OKT door mijn verantwoordelijkheid en het gevoel van alles goed willen doen. Ik voelde me een soort van aangeschoten wild in Thialf", zegt hij. Na de wedstrijden vluchtte hij meteen naar zijn auto. "Ik werd gek van iedereen die nog wat wilde zeggen."

'Mensen wensen je dood'

Maar ook thuis kreeg hij te maken met akelige berichten. "Het zijn verwensingen waar de honden geen brood van lusten", zegt De Wit. "Mensen wensen je dood, ze wensen dat je onder een bus komt, ze wensen dat jouw gezin iets aangedaan wordt. Op een bepaald punt heb ik ze niet meer gelezen."

De Wit voelde zich enorm verantwoordelijk voor de Nederlandse selectie en ervaarde veel druk. "Schaatsen heeft natuurlijk een enorme impact in ons land. In mijn rol zou je misschien wat killer moeten zijn. De uitkomst op basis van de afspraken heb ik als heel zwaar ervaren", geeft hij toe.

Emotie Tim Prins

Hij geeft vervolgens nog extra toelichting op de afwezigheid van Prins en Beune op de 1500 meter in Milaan. Prins moest zijn plek afstaan aan Kjeld Nuis door de aanwijsplek van Bosker op de ploegenachtervolging. Na afloop sprak hij zich fel uit over de reden die De Wit daarvoor zou hebben gegeven, namelijk dat Prins '0,0 procent kans had op een olympische medaille'.

"Ik snap de emotie van Tim volledig", zegt De Wit daarover. "Dat hij mij de komende jaren de allergrootste klootzak vindt, begrijp ik ook. Wel vind ik het teleurstellend dat hij het in de media heeft opgeklopt door dingen te roepen die ik pertinent niet gezegd heb. Dat is iets waar ik na de Spelen met hem over in gesprek wil."

Gemis Joy Beune

"Dat we Joy op die 1500 meter niet in de matrix kregen, bezorgt heel veel mensen buikpijn", vervolgt hij over het gemis van de wereldkampioene op die afstand. "Dat is niets ten nadele van Femke Kok, Antoinette Rijpma-de Jong of Marijke Groenewoud." Een aanwijsplek was volgend hem onmogelijk vanwege de gemaakte afspraken voorafgaand aan het OKT. "Er hebben zoveel scenario’s op tafel gelegen. Ook die in het geval van Joy, die drie World Cups op de 1500 meter won en de beste van de wereld is. Het was een optie om degene die dit voor elkaar zou krijgen automatisch toe laten tot de Spelen, maar die is afgeschoten.”

In Milaan gaat hij zien of de keuzes goed uitpakken. "Ik hoop tijdens de Spelen wel te kunnen genieten, maar ik vind het heel erg spannend, want ik heb een enorm Oranje-gevoel. Ik zit altijd met stress op de tribune, daarom zit ik graag alleen", zegt hij. "Het gaat me niet om wie er wint, maar dat we winnen. Vooral hoop ik dat onze atleten het goed doen en dat er voor hen niets fout gaat. Ik denk dat we de juiste keuzes hebben gemaakt, want dat hebben we volgens de afgesproken regels gedaan."

