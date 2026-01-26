Marcel Bosker vindt dat de KNSB een fout heeft gemaakt rondom het olympisch kwalificatietoernooi. Hij vindt dat een besluit van de bond ervoor had kunnen zorgen dat de controverse rond zijn deelname aan de Spelen en het thuis laten van Tim Prins een stuk minder was geweest.

Het verhaal rondom Bosker en Prins op het OKT is inmiddels bekend. Laatstgenoemde had genoeg gedaan om volgens de matrix mee te gaan naar de Spelen in Milaan, maar door een keuze van de KNSB werd hij alsnog niet meegenomen. De bond achtte de kans op medailles groter bij de team pursuit en dus werd gekozen om Bosker mee te nemen in plaats van Prins. Het kwam de KNSB op een enorme hoeveelheid kritiek te staan en ook Bosker kreeg er van langs. Hij kreeg daar gelukkig niet veel van mee.

Marcel Bosker

Bosker vertelt in de Schaatspodcast van de NOS dat hij geen social media heeft en dus 'weinig mee kreeg' van de ophef online over de keuze van de KNSB. De schaatser geeft aan dat hij veel getraind heeft en er daardoor op de baan wel wat van mee kreeg. Bosker vertelt dat mensen niet in zijn gezicht zeggen dat hij het niet verdiende, al mogen ze dat wel zeggen van hem. "Het beroerdste is het uiteindelijk voor Tim (Prins red.). Ik kan heel goed met hem opschieten en ik had het hem gegund om naar de spelen te gaan. Maar ik gun het mezelf ook", is Bosker eerlijk over de situatie.

Fout van de KNSB

Volgens Bosker had er een hoop onduidelijkheid voorkomen kunnen worden als de team pursuit wel in de matrix van het okt had gestaan. "De team pursuit staat hoger dan de afstand van Tim en dat is hoe het is. Ik denk dat de KNSB ergens een fout gemaakt heeft door die team pursuit niet in de matrix te zetten. Dat had veel ellende voorkomen. Dat is echter niet gelukt, dus we moeten het hiermee doen."

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.