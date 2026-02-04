Voor topschaatsster Suzanne Schulting wacht een lastige opgave in Milaan. Ze gaat namelijk op de Olympische Spelen in actie komen op zowel de langebaan als op het shorttrack. Schaatslegende Marianne Timmer ziet daarom een 'gevoelig scenario' ontpoppen voor Schulting.

Schulting verraste eind december vriend en vijand door als tweede te eindigen op de 1000 meter tijdens het OKT. Hierdoor mag de 28-jarige topschaatsster in actie komen op de langebaan in Milaan. Een knappe prestatie voor Schulting, die sinds twee jaar haar zinnen volledig heeft gezet op de langebaan, omdat ze aan het begin van het seizoen nog langs de World Cup-plaatsen greep.

'Er moet een schep bovenop'

Naast haar plaatsing op de langebaan werd Schulting ook geselecteerd voor de shorttrackploeg. Zodoende kreeg schaatsgrootheid Timmer de stelling 'Suzanne Schulting pakt een medaille bij het langebaanschaatsen en bij het shorttracken' voorgeschoteld in de videopodcast Sportnieuws.ml Dromen van Goud.

Timmer ziet dit niet als een realistisch scenario. "Ik denk dat dat bij het langebaanschaatsen toch wel lastig wordt voor haar. Daarvoor had ze toch wel vaker een betere 1000 meter moeten laten zien. Er moet toch een schep bovenop om boven zichzelf uit te stijgen om op dat podium te komen."

Bekijk hieronder de aflevering van Dromen van Goud met Marianne Timmer, waarin ze uitgebreid vooruitblikt op de Olympische Spelen in Milaan.

'Gevoelig scenario'

De drievoudig olympisch kampioene denkt dat de kansen op eremetaal voor Schulting bij het shorttrack rooskleuriger zijn. "Ik denk dat ze meer kans maakt op de 1500 meter shorttrack. Zij houdt wel van een beetje weerstand. Dus zij zal vlijmscherp aan de start staan bij het shorttrack." Er ontstond namelijk een klein relletje toen de vriendin van Joep Wennemars werd toegevoegd aan de Nederlandse shorttrackploeg.

"Het zal natuurlijk niet helemaal lekker lopen bij het shorttrack, je moet daar wel tegen kunnen", zo stelt Timmer. "Je komt dan die kleedkamer binnen en je bent niet super welkom, omdat dat team al lang samen trainde. Dus die vinden daar wat van. Dat is wel een lastig en gevoelig scenario." De olympische 1000 meter op de langebaan wordt verreden op maandag 9 februari. De finale van de 1500 meter shorttrack vindt plaats op vrijdag 20 februari.

