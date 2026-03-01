Het rommelt enorm bij de Duitse schaatsbond DESG. Duitse media rapporteren diverse misstanden bij de bond en omgekeerd spant DESG een rechtszaak aan tegen journalisten. Nu is er ook nog een olympische langebaanschaatser uit het nationale team gezet.

Duitse media legden recent bloot dat er bij de Deutsche Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft (DESG) nogal wat zaken misgaan. Zo zou er een klimaat van angst heersen, zouden atleten moeten betalen voor teamkleding en tot 2000 euro aan reiskosten en zijn er gaten in de begroting.

Olympiër Fridtjof Petzold

Een van de schaatsers die aan de bel trekt is Fridtjof Petzold. Hij deed mee aan de Olympische Winterspelen in Milaan, waar hij 19e werd op de 5000 meter, strandde in de halve finale van de mass start en deel uitmaakte van de Duitse ploeg op de team pursuit, die zevende werd.

Nog in Milaan zei Petzold dat DESG structurele problemen heeft en te weinig steun leverde aan de schaatsers tijdens de Winterspelen. Dat schoot in het verkeerde keelgat bij de bond, die vervolgens Petzold uit het nationale team zette. Hij mag voorlopig niet meedoen aan wedstrijden. Op dit moment is hij dus niet ingeschreven voor de WK allround van volgend weekend in Thialf.

'Iemand die niet presteert'

Voorzitter Mathias Große zegt tegen Süddeutsche Zeitung."Iemand die niet presteert en niet de regels volgt, gaat voor een camera tekeer. Hij mag best zijn kritiek uiten op de bond, maar intern, niet in het openbaar."

Große (58) is tevens de partner van vijfvoudig olympisch kampioen Claudia Pechstein (54). Naar aanleiding van een reportage van ARD-journalisten Hajo Seppelt en Jörg Mebus over vermeende misstanden binnen de federatie liet Große weten dat de twee niet meer welkom waren op een persconferentie. Ook dreigt hij met een rechtszaak.

Athleten Deutschland

De beroepsvereniging Athleten Deutschland staat achter de schaatser. "Atleten moeten volop de ruimte krijgen om kritiek te uiten op hun bond, zonder angst te hebben voor straffen. Vooral als de interne klachtenprocedures niet werken, bijvoorbeeld vanwege belangenverstrengeling", staat er in een statement.