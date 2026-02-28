Schaatscoach Jillert Anema is kritisch op de keuze van zijn pupil Merel Conijn. De 24-jarige schaatsster besloot zaterdag uit protest niet in actie te komen op de 3000 meter tijdens de NK allround in Thialf. "Ik heb haar vanmorgen, toen ik hoorde dat ze eigenlijk niet wilde, een bericht gestuurd met dat ik dan strontpissig zou zijn", vertelt hij in gesprek met Sportnieuws.nl.

Hoewel Anema zaterdagochtend al te horen kreeg dat Conijn eigenlijk niet mee wilde doen, was hij verrast door de keuze van de schaatsster, die na de 500 meter alsnog besloot uit te stappen. "Ik heb er niet zoveel van meegekregen, dus ik ben heel tevreden eigenlijk met het rijden van Marijke (Groenewoud, red.) en dan staat ze alleen op een baan. Vlak van tevoren kreeg ik bericht dat Merel niet van start zou gaan", vertelt hij.

Groenewoud reed sterk op de 500 en 3000 meter, zo zag ook Anema. "Met schaatsen is dat heel grappig. De trainingen zijn allemaal geweest. Als je het goed doet, is het net als darten; dan gooi je 'm gewoon in vakje en dat is met afzetten bij het schaatsen ook zo."

'Niet acceptabel als je niet start'

Vervolgens gaat Anema door op de keuze van Conijn. "Ik heb op de achtergrond wat van dat proces gehoord, daar moet je altijd voorzichtig mee zijn. Maar ik weet wel van de maatregel van de KNSB dat de Nederlands kampioen niet naar het WK zou gaan, omdat er al drie anderen aangewezen zijn. Dat heeft haar gewoon heel erg aangegrepen, heel erg gefrustreerd en die frustratie bereikte vanmorgen een hoogtepunt, maar we hebben gezegd: het is niet acceptabel als je niet start."

Conijn meldde zich zaterdagochtend uiteindelijk gewoon in Thialf. "Ze is van start gegaan, heeft een goede 500 meter gereden, maar in de tussentijd naar de tweede afstand heeft het haar blijkbaar toch wel weer naar de keel gegrepen en heeft ze de handdoek in de ring geworpen", vervolgt Anema. Wat de schaatscoach van schaatsteam Team Albert Heijn Zaanlander daarvan vindt? "Gewoon niet goed. Een vol stadion, een rit tegen een teamgenote... Ze had, als die maatregel niet genomen was, ook gewoon moeten rijden."

Bericht gestuurd

"Iemand beslist iets, daar ben je dan boos over, maar het toernooi is het toernooi", is Anema duidelijk. "We hebben ons gewoon voorbereid, tijdens de Spelen al, dat ze én een NK moest rijden, en als ze zich zou plaatsen, ook een WK."

Of Anema haar gesproken heeft na haar keuze om uit te stappen? "Nee, ik heb haar vanmorgen, toen ik hoorde dat ze eigenlijk niet wilde, een bericht gestuurd met dat ik dan strontpissig zou zijn." Volgende week staat de WK sprint in Thialf op het programma. De KNSB wees afgelopen week Joy Beune, Groenewoud en Antoinette Rijpma-de Jong aan voor het afsluitende toernooi van dit schaatsseizoen.