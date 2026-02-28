Merel Conijn kwam zaterdag niet in actie tijdens de 3000 meter bij de NK allround in Thialf. De topschaatsster zou uit protest niet gestart zijn, omdat alle plekken voor de WK allround al vergeven zijn door middel van aanwijsplekken. NOS-commentatoren Herbert Dijkstra, Erik van Dijk en Martin Hersman snappen de frustratie van de winnares van olympisch zilver op de 5000 meter. Volgens één van hen zouden álle coaches van álle schaatsteams de keuze van de KNSB eveneens niet begrijpen.

Joy Beune, Antoinette Rijpma-de Jong en Marijke Groenewoud werden al vóór de NK allround door de KNSB aangewezen voor de WK allround, waardoor een eventuele nationale titel voor Conijn niets zou uithalen voor de WK. De olympische medaillist zou dan ook 'uit protest' niet gestart zijn op de 3000 meter tijdens de NK allround, zo vingen de NOS-commentatoren op in de catacomben.

"Je kan natuurlijk uitstappen en heel boos zijn. Je kan ook onder de 4:00 rijden om te laten zien dat je die WK-plek echt had verdiend", klonk het. "Ik snap de frustratie van Merel Conijn en eerlijk is eerlijk: alle coaches van alle teams snappen niet dat drie vrouwen aan zijn gewezen. Ik heb ze hier gesproken."

'Als je niet kan kiezen, kies dan niet'

"Je bepaalt van tevoren: er gaan er twee, en ineens verander je de regels in de week voor het wereldkampioenschap", aldus één van de commentatoren, die duidelijk ook zijn vraagtekens achter de keuze van de KNSB zette.

"Enorm!" antwoordde hij dan ook op de vraag of hij de frustratie van Conijn kon begrijpen. "Alleen je kan het op verschillende manieren doen en zij kiest hiervoor. Wat nou als ze hier een klassement had gereden waar je 'u' tegen had gezegd?! Tja, je kan niemand terugtrekken, maar als je niet kan kiezen, zei de coach van één van de schaatsers, kies dan niet. Maar het is gebeurd."