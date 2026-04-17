Nederland kleurt deze vrijdag oranje. Op de laatste dag voor de meivakantie staan op basisscholen door heel het land de landelijke Koningsspelen op het programma. Koning Willem-Alexander gaf daarvoor het startsein. Hij kreeg hulp van topschaatsers Joep Wennemars en Angel Daleman van Team Essent.

Dit jaar is het thema 'Iedereen Plezier!' en wordt de sportieve dag gehouden op een ongebruikelijke dag. Traditiegetrouw zijn de Koningsspelen de vrijdag voor Koningsdag, maar dat is dit jaar niet mogelijk. Vanwege de meivakantie is het kinderfeest een week naar voren gehaald. De officiële opening was in Zeewolde, die werd verricht door koning Willem-Alexander.

Sven Kramer Academy op Koningsspelen

Daarbij was ook de Sven Kramer Acadamy (SKA) aanwezig. Er werden verschillende skeelerclinics gehouden voor de kinderen aldaar. "Wat een energie, wat een enthousiasme en vooral heel veel sportplezier!", zette organisatie van voormalig topschaatser Sven Kramer bij de beelden. Daarop waren ook Wennemars en Daleman te zien, die in gesprek waren met de koning.

"Zij zijn er vandaag ook bij om de beste tips te geven", aldus de SKA. En daar zijn Wennemars en Daleman uitermate geschikt voor natuurlijk. Eerstgenoemde is een wereldkampioen op de 1000 meter en schaatste onlangs op drie afstanden bij de Olympische Winterspelen. Teamgenote Daleman geldt als het grootste talent dat Nederland rijk is. Ook zij heeft een wereldtitel op zak, in 2025 won ze met Wennemars' vriendin Suzanne Schulting en Jutta Leerdam de teamsprint.

Sven Kramer Academy

De SKA heeft als doel om alle kinderen onder 12 kennis te laten maken met schaatsen. Dat was op de Koningsspelen niet mogelijk, maar skeeleren heeft bijzonder veel raakvlakken. Onlangs maakten ze bekend een samenwerking aan te gaan met DPG Media, het bedrijf achter onder meer Sportnieuws.nl.

"Supermooi dat DPG Media, zo'n groot mediabedrijf, de Sven Kramer Acadamy wil ondersteunen en zo een bijdrage levert aan onze missie", zei Kramer daarover. "Door hun landelijke bereik hopen we echt ieder stukje van Nederland te enthousiasmeren voor de schaatssport."