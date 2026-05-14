Liefst zeventien Nederlandse coureurs begonnen vorige week aan de Giro d'Italia en na zes etappes zijn er nog vijftien van hen in koers. Zij worden tijdens de etappes aangemoedigd door veel mensen langs de weg, maar één van de Nederlandse rijders kreeg deze week steun van een heel bijzonder persoon. Olympisch schaatskampioene Carlijn Achtereekte dook namelijk op bij de eerste grote wielerronde van het jaar.

Achtereekte deed jarenlang mee aan allerlei grote schaatstoernooien, maar toch zal ze de rest van haar leven waarschijnlijk slechts aan één wedstrijd herinnerd worden: de olympische 3000 meter in 2018. In het Zuid-Koreaanse Pyeonchang zorgde ze namelijk voor een enorme stunt door Ireen Wüst, Antoinette Rijpma-de Jong, Martina Sablikova en Miho Takagi allemaal te snel af te zijn en dat leverde haar olympisch goud op.

Ze deed vier jaar later nog een keertje mee aan de Spelen, maar besloot vlak na dat toernooi een opvallende carrièreswitch te maken. Achtereekte verruilde de schaatsen namelijk voor de fiets. Daarbij hielp het enorm dat haar toenmalig schaatsploeg Jumbo-Visma ook een wielerploeg had.

Relatie met bekende wielrenner

Achtereekte boekte als renster geen hele grote successen, maar vond in de wielerwereld wel de liefde. Ze is namelijk al enkele jaren samen met wielrenner Koen Bouwman. Hij reed in het verleden ook voor Jumbo-Visma, maar is tegenwoordig actief namens Jayco AlUla. Bouwman doet deze weken voor de achtste keer mee an de Giro, de ronde waarin hij in 2022 twee etappes en de bergtrui won.

De Nederlandse renner liet zich woensdag zien in de vijfde etappe naar Potenza en dat is een plek waar hij goede herinneringen aan heeft. In die plaats won hij vier jaar geleden één van zijn etappes. Een nieuwe zege zat er niet in, maar Bouwman liet zich wel zien door tijdens de etappe aan te vallen.

Achtereekte juicht voor vriend in Giro

Hij werd op weg naar de finish aangemoedigd door Achtereekte. Zij is naar Italië afgereisd om haar vriend te steunen en deelde een filmpje op Instagram waarin ze haar geliefde uitbundig toejuicht. "Kom op Koen, lekker bezig!", roept ze richting de renner als hij voorbij rijdt.

Bouwman lijkt in de gaten te hebben wie die aanmoediging naar hem schreeuwt. De renner kwam uiteindelijk als zevende over de streep in de etappe van woensdag. "Trots", schrijft Achtereekte dan ook bij de video.

Carlijn Achtereekte juicht voor Koen Bouwman. © Instagram / Carlijn Achtereekte

