Sven Kramer maakte afgelopen vrijdag veel indruk toen hij, samen met oud-schaatscollega Wouter Olde Heuvel, debuteerde bij de Hyrox in Heerenveen. Zij behaalden in Thialf een knappe tijd voor de eerste keer. Vriend Erben Wennemars supporte hen, maar was na afloop niet helemaal tevreden. Hij gaf zijn voormalig collega's een veeg uit de pan.

In schaatstempel Thialf staat alles dit weekend in het teken van de absolute krachtpatsers. Vier dagen lang worden er wedstrijden Hyrox gehouden in Heerenveen. Dat deed ook schaatsicoon Sven Kramer, die met Wouter Olde Heuvel tot een verdienstelijke tijd kwam van 1:04.24. Erben Wennemars fungeerde als coach en supporter van zijn schaatsmaten, maar kon het na afloop niet laten om de vloer met ze aan te vegen.

'Te veel gedaan'

Terwijl de meeste sporters louter op aanmoedigingen kunnen rekenen, geldt dat niet voor de twee oud-topschaatsers. "Ik ben supporter van Sven kramer en Wouter Olde Heuvel, die doen samen mee", aldus vriend Wennemars in gesprek met Omrop Fryslan. "Ze kunnen er helemaal niks van. Ze zijn net begonnen en hebben al een ronde te veel gelopen. Ook hebben ze bij de tweede oefening al een baan te veel gedaan."

Bij Hyrox wordt er een parcours afgewerkt van telkens een kilometer hardlopen, gevolgd door een krachtoefening, en weer hardlopen. "Waar je normaal gesproken snel bent, doen zij nu te veel", meent Wennemars, die de tijd nog wel wat lager had verwacht.

'Gaaf dat dit in Thialf kan'

Dat niet alles helemaal goed ging, had ook Kramer zelf door. "Het was niet helemaal duidelijk, maar dat lag meer aan onze voorbereiding. Ik vind het leuk om te doen, want ik had het nog nooit gedaan", vertelde hij na afloop. Het schaatsicoon denkt ook zeker om nog eens terug te keren. "Dat komt wel goed."

Of Kramer dan weer op de support van vriend Wennemars kan rekenen, is nog niet duidelijk. Maar de onlangs gestopte schaatsanalist vindt het maar wat mooi dat het Hyrox voor de tweede keer naar Thialf is gekomen. "Het is geweldig hier met een leuke sfeer. Gaaf dat het in Thialf kan. In mijn mooie Thialf. Ik vind het geweldig", aldus Wennemars, die ook zeker niet alleen in Heerenveen was als fan. "Ik doe nog aan een pro-dubbel mee, en nog een keer samen met Ronald Mulder."

Wennemars en Kramer houden sowieso nog wel van een sportieve uitdaging. Zo namen ze samen onlangs deel aan een loodzware ski- en klimtocht in Zwitserland. Ook deden de schaatsiconen al wel eens samen mee aan de marathon van Rotterdam.

