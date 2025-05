Schaatsicoon hoopt op goede match en vertrouwen in Team Jutta Leerdam

Oud-topschaatsster Marianne Timmer hoopt dat 'alles op zijn plek valt' in het team van Jutta Leerdam. Zij breidde haar ploeg onlangs uit met Ted Dalrymple en Kai Verbij. "Talent in overvloed, maar ook diepe dalen."

Timmer sprak zich uit over de stap van Verbij. Volgens haar is het 'nu of nooit' voor de voormalig wereldkampioen sprint die zijn laatste wedstrijd reed op 24 februari 2024. Hij nam daarna een tijdje afstand van het schaatsen.

Topschaatser laat voor het eerst in drie jaar weer van zich horen, Jutta Leerdam reageert meteen Jutta Leerdam was er als de kippen bij om Kai Verbij weer welkom te heten in de online wereld. De Nederlandse topschaatser maakt sinds kort onderdeel uit van het team van Leerdam en keerde zodoende terug uit de vergetelheid. Hij besloot ook maar meteen zijn sociale media af te stoffen.

"Talent in overvloed, maar ook diepe dalen", zegt Timmer over de 30-jarige. "En juist daar kom je jezelf tegen. Je ontdekt wat je echt mist, waar je blij van wordt en wat je opnieuw durft te kiezen. Voor Kai was dat schaatsen."

Vertrouwen

Hij werkte aan een terugkeer met schaatscoach Johan de Wit. "Onder de vleugels van Johan kwam het plezier terug. Maar de resultaten bleven uit. Niet door gebrek aan kwaliteit, maar door een gemis aan vertrouwen."

De drievoudig olympisch kampioene hoopt dat hij dat vertrouwen wel in het team van topschaatsster Leerdam vindt. "Je kunt niet in elk team floreren. Hoe hard je ook werkt: als de omgeving niet past, kom je niet tot je recht. Dat geldt voor topsport. En net zo goed voor het bedrijfsleven."

"Je hoeft niet overal te passen. Kiezen waar je hoort te zijn, begint met voelen wat klopt", aldus Timmer. "Ik gun hem dat alles dit seizoen op z’n plek valt. Dat de tijger in hem wakker wordt. En hij schaatst als nooit tevoren."

Verbij heeft in zijn carrière mooie prestaties neergezet. Hij werd in 2017 wereldkampioen sprint en pakte in 2019 en 2021 goud op de 1000 meter tijdens de WK afstanden. Ook deed hij twee keer mee aan de Olympische Spelen. In 2018 werd hij negende op de 500 meter en zesde op de 1000 meter. Vier jaar later wist hij op die twee afstanden niet in de top-10 te eindigen.