Topschaatser laat voor het eerst in drie jaar weer van zich horen, Jutta Leerdam reageert meteen

Jutta Leerdam was er als de kippen bij om Kai Verbij weer welkom te heten in de online wereld. De Nederlandse topschaatser maakt sinds kort onderdeel uit van het team van Leerdam en keerde zodoende terug uit de vergetelheid. Hij besloot ook maar meteen zijn sociale media af te stoffen.

Op Story's na was tweevoudig wereldkampioen Verbij (30) al sinds februari 2022 niet meer actief geweest op Instagram. Maar nu hij als teamgenoot van Leerdam weer gaat proberen om op topniveau te komen, voelt hij ook de behoefte om weer eens wat van zijn leven te delen. Zijn bijna 14.000 volgers zagen voor het eerst sinds een uitslaggerelateerde post weer eens wat van Verbij online verschijnen.

'Zo artsy'

Verbij, die schijnbaar graag fotografeert, maakte een post met diverse natuurfoto's die hij op zijn pagina liet zien. De post werd meteen geliket door collega-topschaatsers als Angel Daleman en nieuwe teamgenoot Leerdam. Zij was er ook als de kippen bij om een reactie achter te laten, ook om Verbij weer een steuntje in de rug te geven. 'Zo artsy (kunstzinnig, red.) schreef ze bij de update van Verbij.

Olympische rit afgebroken

De laatste Instagram-update van Verbij op zijn eigen pagina dateerde van de Olympische Winterspelen van Beijing op 19 februari 2022. Dat werd een bijzondere dag voor de Nederlander. Op de 1000 meter moest hij in de slotrit tegen Laurent Dubreuil. Verbij lag op medaillekoers, maar brak zijn rit ineens af. Als hij dat niet had gedaan, was hij zeer waarschijnlijk in botsing gekomen met de Canadees. Daardoor ontweek Verbij een ramp, maar was hij ook kansloos voor het podium.

Jutta Leerdam als voorbeeld

Nu is hij dus weer helemaal terug, zowel op het ijs als ernaast. En Leerdam is daar een belangrijke factor in. Zij is met haar vijf miljoen volgers op Instagram een grootheid en weet als geen ander hoe ze haar sociale media kan inzetten en gebruiken om haar carrière te stimuleren. Zij jaagt in het komende olympische seizoen op de gouden medaille in Milaan. Op de 1000 meter is zij een van de topfavorieten en Verbij hoopt dat ook weer te worden op die afstand.